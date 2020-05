Recette sauvage – Histoire de siroter un sirop de sureau C’est la pleine saison de cette plante aussi envahissante que ses fleurs sont jolies. David Moginier

La fleur de sureau noir est assez reconnaissable. Mais vérifiez si elle a fleuri sur des bois. DR

Au printemps, ses corymbes blanches éclairent nos campagnes et son odeur légèrement vanillée parfume nos jardins. Oui, l’arbre du sureau noir se répand facilement mais il ne faut pas le confondre avec ses autres variétés, comme le sureau hièble, cette mauvaise herbe presque aussi jolie. Du premier, on tire des limonades, des gelées ou des sirops au goût joliment complexe. Des autres, une bonne petite intoxication désagréable. Comment les reconnaître? Facile, le sureau noir pousse sur des bois, comme un arbre, et il exhale son odeur délicate. Les autres sont sur de simples tiges vertes (qui peuvent atteindre deux mètres) et et dégagent un parfum putride.