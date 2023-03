Mondes virtuels – Histoire des métavers, de la SF des années 30 aux jeux Fortnite En créant Meta sur Facebook, Zuckerberg n’a rien inventé. Les métavers ont été imaginés depuis les années 30 et leur nom surgit déjà en 1992. Pascal Gavillet

Le plus célèbre des métavers reste encore Second Life. DR

Le 21 octobre 2021, Mark Zuckerberg déclarait pompeusement que Facebook serait rebaptisé du nom de Meta et qu’un métavers – ou monde virtuel – y serait développé. Mais l’engouement tarde à se faire sentir, les coûts de l‘opération n’ont rien de virtuels et les moqueries fusent d’un peu partout. Une modélisation a pourtant été lancée l’été dernier en France et en Espagne, avec un nombre de 300’000 utilisateurs sans doute en dessous de ce qu’espérait la plateforme.