Commémoration – Historiens et artistes sont convoqués pour l’année Davel Pour les 300 ans de l’exécution du «héros vaudois», le Canton dévoile un programme riche en réflexions sur son vécu et sa postérité. Jérôme Cachin

La statue du Major Davel a été érigée en 1898 devant le château Saint-Maire. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) keystone-sda.ch

Le Major a tenté en vain de libérer le Pays de Vaud du joug bernois, il y a très bientôt 300 ans. Pour le gouvernement vaudois de 2023, «il importe que la mémoire du héros vaudois soit honorée au travers d’initiatives permettant d’approfondir et de diffuser la connaissance historique».

La plupart des événements ont lieu à Lausanne (ou dans le Grand Lausanne), lieu de son arrestation, de sa torture, de son procès et de sa décapitation. Cela commence le 24 janvier avec le vernissage de l’exposition «Davel ou la vocation citoyenne» aux Archives cantonales. Ensuite, place à l’opéra «Davel», de Christian Favre, pour quatre représentations dès le 29 janvier, en création mondiale. L’œuvre commandée par l’Opéra de Lausanne (livret de René Zahnd) promet de «révéler les doutes et les certitudes du combat de Davel».

Dès le 24 avril, des balades historiques «Davel au cœur de Lausanne» partiront de la Palud. Les 28 et 29 avril, au Palais de Rumine, un colloque d’historiens explore l’époque et la postérité du «premier patriote vaudois». L’expression est de Gilbert Coutaz, un des vingt intervenants.

Un peuple accusé

Le «peuple vaudois» est dans le box des accusés le 25 mai, à l’Espace des Terreaux pour un procès fictif. À leur décharge, les Vaudois de l’époque auraient-ils livré aux autorités bernoises un «officier illuminé et franchement cinglé, prêt à mettre le canton à feu et à sang pour sa gloire personnelle?» comme on peut le lire dans l’accroche de cette conférence-spectacle de l’association Cèdres Réflexion, proche de l’Église réformée.

À Cully, le Major Davel a vécu une partie de sa vie. En 1723, il réunit ses hommes sur la place d’armes, au bord du Léman, point de départ de sa marche sur Lausanne. C’est là que se tient la manifestation officielle organisée par le Conseil d’État et la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, le 24 avril, jour de la mort de Davel. Elle est réservée aux 300 à 400 invités du Conseil d’État, ainsi qu’aux habitants de la commune. Le syndic Jean-Pierre Haenni estime qu’environ un dixième d’entre eux, soit 500 à 600 personnes, pourraient s’y joindre. «Pour le 100e anniversaire, les Culliérans n’avaient pas fait grand cas de la commémoration, selon le syndic. Pour le 200e, c’était plus important, relataient nos anciens.»

C’est là aussi qu’au mois d’août, le spectacle populaire Le Mystère Davel (texte de Nathalie Pfeiffer, musique de Stéphane Blok) est donné. Il y sera question «d’événements inexpliqués» qui suivent la mort de Davel.

Jérôme Cachin est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2019, spécialisé en politique. Il a été le responsable de la page Vaud de La Liberté de 2003 à 2019. Il est l'auteur d' Institutions politiques vaudoises, avec Mix & Remix (Loisirs et Pédagogie), paru pour la première fois en 2013. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.