C’est historique. Avec la nomination, ce jeudi, de Christine Schraner Burgener à la tête du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), tous les postes de secrétaires d’État du pays sont désormais occupés par des femmes. Cette fonction – quasi ministérielle – permet à ces hauts fonctionnaires d’être sur un pied d’égalité avec les représentants d’autres pays et ainsi de mieux défendre la position de la Suisse.

«Que cinq femmes s’approprient la totalité des postes les plus prestigieux de la Berne fédérale, on le doit à des conseillers fédéraux PLR et UDC.»