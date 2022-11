Évolution de la pandémie – Hiver 2022 et coronavirus: des spécialistes font le point Quelles mutations vont s’imposer? La vague de grippe va-t-elle faire grimper les arrêts maladie? Des experts et expertes évaluent la situation. Nik Walter

Comment la situation liée au coronavirus va-t-elle évoluer en hiver? KEYSTONE

Le coronavirus a perdu une grande partie de son caractère effrayant. Grâce à la vaccination et aux infections, la plupart des gens disposent aujourd’hui d’une solide immunité de base contre le Covid-19. Depuis l’apparition des sous-variants Omicron, cette immunité de base ne protège certes plus beaucoup d’une (nouvelle) contamination, mais elle reste très efficace contre les évolutions graves. Devant ces bonnes nouvelles, on a tendance à oublier qu’environ 5% des personnes infectées souffrent encore des conséquences d’une infection trois mois ou plus après avoir contracté le virus. C’est ce qu’on appelle le Covid long.