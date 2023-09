Hockey sur glace – Une tuile pour Michael Raffl et le Lausanne HC L’attaquant autrichien s’est blessé au genou, samedi, lors d’un match amical et va devoir passer par la case opération. Il sera absent plusieurs mois. Le club vaudois ouvre l’œil sur le marché des transferts. Chris Geiger

Michael Raffl (à gauche) est à nouveau sur le flanc. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

L’histoire entre Michael Raffl et le Lausanne Hockey Club a décidément du mal à s’écrire. Longtemps absent lors du précédent exercice, l’international autrichien va à nouveau manquer une grosse partie du championnat 2023-2024 des Lions, qui débute mercredi prochain à la BCF Arena de Fribourg.

Samedi, lors du match de préparation entre la formation vaudoise et Liberec (6-2), l’ailier de 34 ans s’est, en effet, sérieusement blessé à un genou. Un coup du sort qui nécessitera une opération et plusieurs mois de rééducation. Contacté, John Fust a confirmé la mauvaise nouvelle.

«On compte désormais six joueurs étrangers valides, rappelle le directeur sportif du LHC. Pour débuter la saison, c’est idéal. On est toujours présents sur le marché. La patience peut payer car les camps de NHL vont commencer dans quelques semaines et des candidats sortiront sur le marché. Mais, pour le moment, on est confiants et contents de commencer la saison avec les joueurs à disposition.»

L’absence de Michael Raffl va néanmoins laisser un grand vide au niveau du leadership, comme ça avait été le cas la saison passée lorsqu’il avait été touché à la cheville dès le deuxième match de la saison régulière. «Michael est un leader dans le vestiaire, reprend John Fust. Il va nous manquer à ce niveau-là.»

Pour y remédier, l’entraîneur Geoff Ward va certainement demander aux six autres joueurs importés – les défenseurs Christian Djoos et Lawrence Pilut ainsi que les attaquants Robin Kovacs, Miikka Salomäki, Jiri Sekac et Antti Suomela – de montrer l’exemple et de prendre encore plus leurs responsabilités. En 2022-2023, Michael Raffl avait inscrit 14 points (dont 8 buts) en 25 apparitions avec les Lions.

