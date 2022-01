Hockey sur glace – Hofmann a été rattrapé par la froide réalité de la NHL Le Romand a quitté les Etats-Unis par la petite porte pour revenir en Suisse en cours de saison. L’image et la réputation du hockeyeur helvétique n’en prennent-elles pas un sacré coup? Cyrill Pasche

L’aventure de Grégory Hofmann en NHL avec les Columbus Blue Jackets n’aura duré que quelques mois seulement. KEYSTONE

À l’extrémité de la chaîne, il y a Yannick Weber. Une vie passée à poncer les bandes en Amérique du Nord et à être ballotté de l’ombre (AHL) à la lumière (NHL). Le Bernois de 33 ans, de retour en Suisse (Zurich) après 13 saisons et 541 matches en NHL, est peut-être le hockeyeur suisse le plus méritant de l’histoire. Il a tenu bon, contre vents et marées, pour aller au bout de son rêve: jouer dans la meilleure ligue de la planète, souvent dans des rôles obscurs alors qu’il aurait certainement obtenu des contrats plus lucratifs au pays.

À l’autre bout de la chaîne, il y a Grégory Hofmann, un des meilleurs attaquants helvétiques et certainement l’un des mieux rémunérés aussi. La NHL? Il y est aussi passé, en coup de vent (24 matches, deux buts), sans jamais y trouver son bonheur.