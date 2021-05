Brigandage à 25 millions de francs – Hold-up de Chavornay: nouvelles charges sur les prévenus genevois Deux d’entre eux sont prévenus dans une affaire de home-jacking survenue à Genève et sur un autre braquage de fourgon à Daillens en 2017. Fedele Mendicino

Le braquage a eu lieu sur ce parking à Chavornay (VD) le 8 février 2018. Jean-Paul Guinnard

Nouveaux rebondissements dans le hold-up de Chavornay (VD), survenu en février 2018 sur fond d’enlèvement. Ce jour-là, des braqueurs ont fait main basse sur un fourgon blindé et dérobé 25 millions de francs. Parmi la quinzaine de prévenus arrêtés en France et en Suisse, figurent quatre Genevois. Selon nos informations, deux d’entre eux, A. et S., se voient aujourd’hui reprocher un home-jacking survenu à Genève en octobre 2018. S. aurait emmené le locataire hors du canton pendant que trois exécutants visitaient son appartement. Or, la femme du locataire s’y trouvait. Elle a été tenue en respect par un homme armé durant ce brigandage (un téléphone et 100 francs volés).