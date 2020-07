Chiasso chute encore, Kriens freiné Afficher plus

Si le choc au sommet entre le Lausanne-Sport et Grasshopper monopolisait tous les regards, deux autres matches de Challenge League ont eu lieu en amont. Lanterne rouge et sans victoire depuis huit matches, Chiasso a encore sombré, cette fois face à Winterthour à domicile (0-2). Les Zurichois, confortablement installés dans le ventre mou (5e), ont fait la différence en deuxième période par Sliskovic (70e) et Mahamid (90e+5). Autre équipe en difficulté, Schaffhouse, avant-dernier, a tenu tête à l’actuel 4e, Kriens (0-0).