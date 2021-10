Une arrivée au LHC – Holdener quitte Viège et rejoint Lausanne Le Genevois ne figurait plus dans le top 6 offensif du club haut-valaisan de Swiss League. Il rebondit à la Vaudoise aréna. Sport-Center

Makai Holdener sous le maillot de Ge/Servette en 2017. Keystone

Makai Holdener (24 ans) a quitté le HC Viège, 4e du championnat de Swiss League, lundi. Dans la foulée, le Genevois s’est engagé avec le Lausanne HC, 10e du championnat de National League, jusqu’au terme de la saison 2021-2022.

Le Genevois et le club haut-valaisan ont mis un terme à leur accord contractuel qui portait jusqu’au terme du présent exercice d’un commun accord.

4 points en 10 matches

Membre de l’équipe de la Lonza Arena depuis le début de la saison 2020-2021, Makai Holdener a réussi un but et a été crédité de trois assists lors des dix premiers matches de la campagne 2021-2022.

A Viège, il ne faisait plus partie du top 6 offensif et l’entraîneur suédois Per Hanberg l’avait aligné à quelques reprises en défense.

En manque de profondeur en attaque, le Lausanne HC a repris le bail de l’ancien international M20 qui est attendu à la Vaudoise aréna ce lundi.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.