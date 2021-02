Ski alpin – Holdener seule rescapée des qualifications du parallèle Il y a eu plusieurs surprises à Cortina d’Ampezzo. Petra Vlhova et Lara Gut-Behrami ont pris la porte mardi matin. Ugo Curty

Wendy Holdener est la seule Suissesse à avoir décroché son ticket qualificatif. AFP

Tous les espoirs de médaille suisse du jour chez les femmes reposeront sur les épaules de Wendy Holdener. La Schwyzoise a été la seule représentante du clan helvétique à se qualifier pour la phase finale du géant parallèle aux Mondiaux de Cortina mardi.

Elle a même signé le meilleur temps matinal sur le parcours bleu. «Je suis parvenue à me concentrer sur ma course, sans trop regarder ce qui se passait à côté de moi sur l’autre parcours», s’est-elle félicitée.

Lundi, Holdener avait subi une rageante élimination lors du slalom du combiné. Une discipline dont elle était double championne du monde en titre. «Hier, j’ai vécu un jour sans, a-t-elle analysé. Cela peut arriver mais j’ai réussi à réagir pour ce parallèle. Les qualifications sont passées et tout est possible désormais.»

Lara Gut-Behrami éliminée

Lara Gut-Behrami (10e temps sur le parcours rouge) n’est pas parvenue à entrer dans les huit meilleures sur sa moitié de piste. Il a manqué 24 centièmes à la Tessinoise pour être au départ cette après-midi.

Frustrée par sa prestation, la championne du monde 2021 du super-G a été encore plus rapide dans l’aire d’arrivée où elle a snobé les médias.

Vlhova part à la faute

Camille Rast (11e à 12 centièmes de «LGB») et Jasmine Suter (16e sur le bleu) ont aussi connu l'élimination. En plus de Lara Gut-Behrami, une autre favorite a pu retourner à l’hôtel plus tôt que prévu.

Petra Vlhova, en argent mardi sur le combiné, n’a pas franchi la ligne d’arrivée mardi en qualifications. La Slovaque était la première à s’élancer sur le parcours rouge.