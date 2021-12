CONCOURS | 20 x 2 places VIP à gagner – Hollywood 20 x 2 places VIP offertes pour la représentation du samedi 22 janvier 2022 à 19h, au Café-théâtre Barnabé, à Servion.

Hollywood André Bernet

Après «Sister Act», la Compagnie Broadway veut séduire les amoureux du grand écran avec une comédie musicale qui retrace les scènes les plus emblématiques du cinéma hollywoodien.

Retour vers le futur, Moulin Rouge, Les Blues Brothers, The Greatest Showman et bien d’autres… Un show drôle et explosif!

Retrouvez les chansons qui vous ont fait rêver dans les salles obscures. Toute la magie du cinéma dans un spectacle éclatant qui évoque les anecdotes de tournage, les répliques cultes, les personnages emblématiques et le show-business, le tout avec dérision et sensibilité.

Les places VIP, d’une valeur unitaire de Fr. 180.–, vous proposent un menu à 19h et le spectacle à 20h45.

