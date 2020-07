Canton de Zurich – Home pour personnes âgées mis en quarantaine Six des 43 résidents ainsi qu’un employé d’un home pour personnes âgées à Männedorf (ZH) ont été infectés par le coronavirus. Les visites ne sont pas autorisées et les résidents doivent rester dans leur chambre.

La manière dont le virus a été introduit dans l’établissement en dépit des mesures de sécurité strictes et la façon dont il s’est propagé ne sont pas connues. KEYSTONE

Un home pour personnes âgées a été placé en quarantaine à Männedorf (ZH). Plusieurs personnes ont été infectées par le coronavirus, deux sont décédées et une est dans un état critique.

Au total, six des 43 résidents ainsi qu’un employé ont été infectés par le virus, a indiqué lundi Theres Schmid, directrice des soins infirmiers dans l’établissement privé Sunmatt à Männedorf. Elle confirme une information publiée dans la «NZZ».

Un employé a été testé positif le 29 juin. Trois jours plus tard, deux résidents ont été testés positifs. Tous les résidents et le personnel ont alors subi un test le 4 juillet. Le home a ensuite été placé en quarantaine par la médecin cantonale. Les visites ne sont pas autorisées et les résidents doivent rester dans leur chambre.

La manière dont le virus a été introduit dans l’établissement en dépit des mesures de sécurité strictes et la façon dont il s’est propagé ne sont pas connues. La chaîne d’infection reste inexpliquée, a indiqué Theres Schmid à l’agence Keystone-ATS.

( ATS/NXP )