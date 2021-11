Carnet noir – Hommage à Marie-Pierre Dupont Elle fut à la tête de Femina durant plus de trente ans. Opinion Anne Zirilli

Marie-Pierre Dupont, ancienne rédactrice en chef de Femina. LMD

Ceux qui l’ont côtoyée se souviennent de cette femme intelligente, cultivée, dont le charme pétillant tenait en partie à son caractère un peu rebelle. Côté carrière, Marie-Pierre a réalisé l’exploit de diriger officiellement pendant vingt-cinq ans (et officieusement pendant trente-cinq ans) un magazine qui fait aujourd’hui encore partie du paysage médiatique suisse romand, bien qu’il ait changé du tout au tout.

Remarquable rédactrice en chef, éditorialiste à la plume brillante, elle avait réussi à transformer cette revue, au départ bimensuelle et encombrée de conseils de couture, en magazine au riche contenu. Du bon journalisme, solidement installé sur son socle économique. Car si Marie-Pierre défendait la qualité des articles, elle était bien consciente qu’un magazine ne survit pas sans publicité et savait s’y prendre pour attirer les annonceurs, l’essentiel étant de leur assurer un lectorat important…

Ses lectrices, Marie-Pierre les tenait en haute estime. Elle aimait à dire qu’avec ce magazine, elle tendait aux femmes un «miroir valorisant». C’est pourquoi, aux côtés des pages dites féminines (mode, beauté, cuisine) auxquelles elle prêtait grand soin, elle tenait à introduire des reportages, interviews et portraits, donnant la parole à des femmes actives, intéressantes, qui se battaient pour prendre leur place dans la société et faire avancer leurs droits, à une époque – faut-il le rappeler – où les citoyennes n’avaient même pas le droit de vote, les épouses étaient placées sous la tutelle de leur mari, où aucune conseillère fédérale n’avait été encore élue à Berne. Grâce à Marie-Pierre, Femina a participé, accompagné et suivi tous les combats féministes qui ont débouché sur des réformes profondes de la société.

Une femme de courage

Il lui en a fallu, du cran, pour résister aux sirènes du marketing qui, de tout temps, ont vu Femina comme un pur produit commercial, pensant, à tort, que seuls des articles futiles étaient susceptibles d’engranger des annonces. Heureusement, il y eut un homme pour croire en elle et lui laisser les coudées franches. En 1986, le magazine, devenu hebdomadaire après son rachat par Edipresse, est intégré au fameux «trio vitaminé» aux côtés du Matin Dimanche et du magazine de télévision.

C’est à cette période, sous la direction bienveillante de feu Marcel Pasche, que Marie-Pierre put déployer tout son talent, développant des rubriques étoffées (santé, psychologie) et des reportages d’envergure, notamment sur les femmes afghanes, le matriarcat dans certaines ethnies asiatiques, la lutte des Africaines contre la déforestation. Le succès, financier et populaire, est au rendez-vous. En 2002, deux ans avant que Marie-Pierre ne prenne sa retraite, Femina est l’un des magazines les plus lus de Suisse romande… même par les hommes.

Aujourd’hui, Marie-Pierre nous a quittés. Définitivement. Nous regrettons sa conversation animée, son esprit d’indépendance, sa grande culture, sa précieuse amitié… et «son» Femina.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.