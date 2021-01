France – Hommage à Mitterrand: « le nationalisme, c’est la guerre» Les Français rendent hommage, vendredi, à leur ancien président François Mitterrand, à l’occasion du 25e anniversaire de sa mort. Il a entre autres marqué les esprits par l’abolition de la peine de mort.

Le 8 janvier 1996, François Mitterrand, qui fut le premier président de gauche sous la Ve République (en place depuis 1958), s’est éteint à l’âge de 79 ans d’un cancer tenu secret. AFP

Emmanuel Macron a rejoint vendredi son prédécesseur François Hollande et d’autres personnalités de gauche au cimetière de Jarnac (sud-ouest) pour le 25e anniversaire de la mort du socialiste François Mitterrand, qui dirigea la France de 1981 à 1995.

Le 8 janvier 1996, François Mitterrand, qui fut le premier président de gauche sous la Ve République (en place depuis 1958), s’est éteint à l’âge de 79 ans d’un cancer tenu secret, huit mois après avoir quitté ses fonctions.

Personnage clé du socialisme de la seconde partie du XXe siècle, celui qui avait refondé le Parti Socialiste en 1971 et ramené la gauche au pouvoir en 1981, suscite toujours chez ses partisans admiration et reconnaissance.

Emmanuel Macron est arrivé sur place après avoir salué sur Twitter les deux accomplissements de François Mitterrand les plus importants à ses yeux, l’abolition de la peine de mort et son engagement européen. «N’oublions jamais ses mots : le nationalisme, c’est la guerre», a notamment écrit le chef de l’Etat.

Personnage clé

«De Mitterrand, il reste les réformes : abolition de la peine de mort, décentralisation, libération de l’audiovisuel, lois sur les conquêtes sociales, 39 heures, retraite à 60 ans, 5e semaine de congés payés...», a quant à lui rappelé François Hollande, le deuxième président (2012-2017) issu de la gauche depuis 1958.

Au-delà de la nostalgie, cette figure marquante de l’histoire française fut aussi un personnage controversé, notamment en raison de ses relations ambigües avec l’extrême droite.

Entre autres, ses liens d’amitié depuis sa jeunesse avec René Bousquet, qui fut le chef de la police du régime -installé à Vichy, dans le centre de la France- ayant collaboré avec les nazis pendant la Deuxième guerre mondiale et responsable à ce titre de la déportation de dizaine de milliers de juifs.

Dans une enquête publiée en 1994, trois journalistes l’accusent également d’avoir favorisé la montée du Front national (extrême droite) ou d’avoir pardonné aux généraux putschistes d’Algérie, peu avant son indépendance.

Abolition de la peine de mort

Il fut aussi un homme peu conventionnel : en 1994, la France découvre ébahie l’existence d’une fille cachée, née d’une liaison entre l’ancien président et Anne Pingeot qui durait depuis 30 ans.

Son legs prend malgré tout le pas sur les polémiques, puisqu’en France et à l’étranger, on salue «l’homme d’Etat» et son «courage» face à la maladie.

Dix ans après la poignée de main qu’il avait échangée avec François Mitterrand à Verdun (nord-est), où armées allemande et française s’affrontèrent pendant la Première guerre mondiale, le chancelier Helmut Kohl, ému, avait regretté «un ami fidèle».

