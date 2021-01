Pierre Badoux est décédé – Hommage à un grand cavalier et instructeur Pierre Badoux était une figure du saut d’obstacles: il avait été sacré deux fois champion romand, 3e du championnat de Suisse et s’était illustré à Aix-la-Chapelle. Il a aussi formé beaucoup de cavaliers, à Apples et à Poliez-Pittet. Alban Poudret

Pierre Badoux en 2001. VQH

Comme cavalier, comme «prof» et comme organisateur de concours, Pierre Badoux était une figure du monde équestre romand. Né en 1947 à Genève, il fut très vite un cavalier reconnu, quand bien même il n’était pas issu d’une famille cavalière et commença à monter à 14 ans. Champion romand de saut «élite» à 23 ans avec Thunderbird II, il le fut une seconde fois en 1976 avec Snow Ball, son cheval de cœur.

Dans l’intervalle, Pierre Badoux se classa troisième du championnat de Suisse 1974 avec Derby V, s’illustra dans des concours à l’étranger, remporta le GP d’Aix-les-Bains et se plaça cinquième dans le temple d’Aix-la-Chapelle. Il fut encore deuxième du fameux GP de Tramelan en 1990.

Un organisateur éclairé

Durant plus de vingt-cinq ans, Pierre Badoux fut un ténor du saut d’obstacles et entraîna aussi nombre d’élèves dans son sillage. Il s’avéra aussi un organisateur éclairé sur ses terres d’Apples, son bastion dès la fin des années 60, à l’ère des Gruaz, puis à partir de 1984, et à Poliez-Pittet, où il s’installa quelque temps.

Pierre Badoux se remit en selle en 2012, mais la maladie compliqua beaucoup sa vie ces dernières années, et il ne quitta plus guère Villars-Bozon.

À son épouse Corinne et à sa fille Gabrielle, qui marcha un temps sur ses traces, vont nos condoléances les plus sincères. Un grand homme de cheval nous a quittés.