Intervention mortelle à Paris – Homme abattu après avoir menacé deux policiers avec un couteau La gare du Nord à Paris a été le théâtre d’un incident qui a contraint les policiers à ouvrir le feu sur un homme lundi.

L’homme abattu était muni d’un couteau de «30 cm» sur lequel était écrit «ACAB» (»All cops are bastards», «tous les flics sont des bâtards»), selon la source policière. (Photo d’illustration) AFP

Deux policiers ont tiré lundi sur un homme, qui est décédé, après avoir été menacés d’un couteau par ce dernier, en gare du Nord à Paris, a-t-on appris de source policière.

L’homme était muni d’un couteau de «30 cm» sur lequel était écrit «ACAB» (»All cops are bastards», «tous les flics sont des bâtards"), selon la source policière, et les policiers en patrouille ont riposté «pour écarter tout danger» dans cette gare très fréquentée, desservant le nord de la France ainsi que les pays proches, comme la Grande-Bretagne, la Belgique et l’Allemagne.

