Le Tourmalet se prépare – Hommes ou femmes, le Tour de France ne s’improvise pas La 2e édition de la Boucle féminine s’élance dimanche avec Élise Chabbey et des coureuses qui n’ont rien laissé au hasard pour être à la hauteur de l’événement. Christian Maillard

Élise Chabbey se réjouit de retrouver cette ambiance sur le Tour de France, comme ici à la Super Planche des Belles Filles. Le Tourmalet elle l’a préparé à la Bernina. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Dame, on repart pour un Tour! Après une première expérience en 2022 plus que réussie, la Grande Boucle féminine s’apprête à poursuivre dès dimanche son ascension dans la légende. C’est à Clermont-Ferrand que s’élancera cette 2e édition en direction de Pau, dans les Pyrénées, avec pour conclure, un final en apothéose et un contre-la-montre qui pourrait être décisif. Au total, 961 kilomètres en huit jours avec, cerise sur le gâteau, le Tourmalet au menu, la veille de l’arrivée, après avoir escaladé le Col de l’Aspin. Mythique.