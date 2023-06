Paléoanthropologie – Homo Sapiens, les mystères d’une migration Il y a 200’000 ans, nos ancêtres ont progressivement essaimé depuis l’Afrique ver l’Eurasie. Avec une halte de 30’000 ans. Pascal Gavillet

Des crânes d‘hominidés: le plus vieux fossile découvert n’est daté que de 28’000 ans. AFP

Extinction de races, migrations, origines des espèces. La paléontologie humaine, ou paléoanthropologie, englobe d’innombrables thèmes, et celui de nos origines n’est pas le moins intéressant. S’il est communément admis que l’Homme moderne, ou Homo sapiens, est apparu en Afrique il y a plus de 200’000 ans, et que les plus anciens fossiles connus de cette espèce ont été découverts au Maroc et ont environ 300’000 ans, la manière dont il a essaimé à travers le monde est encore sujette à discussion. Quand et comment s’est-il dispersé sur le continent eurasiatique (aujourd’hui l’Asie et l’Europe)? À cette question, les précisions font défaut. Mais on admet que ce phénomène s’est produit il y a environ 60’000 à 50’000 ans.