Football en France – Homophobie: le milieu du PSG Idrissa Gueye sommé de s’expliquer Le Sénégalais est accusé d’avoir refusé de participer à une opération intitulée «Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot». Il va devoir rendre des comptes.

Idrissa Gana Gueye, tout sourire ici avec Lionel Messi, aurait refusé de porter un maillot arc-en-ciel. AFP

Idrissa Gana Gueye toujours dans la tourmente: très critiqué en France, soutenu au Sénégal, le joueur du PSG a été sommé mercredi de s’expliquer pour son refus supposé de s’associer à une action contre l’homophobie.

Le milieu de terrain international sénégalais est fortement soupçonné d’avoir déclaré forfait pour ne pas porter le maillot floqué aux couleurs de l’arc-en-ciel des fiertés LGBT. Mercredi, il a reçu une sommation du Conseil national de l’éthique (CNE) de la Fédération française de football (FFF), un organe qui n’a néanmoins pas de pouvoir disciplinaire.

Prise de conscience demandée

«De deux choses l’une, soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs», lui écrit le CNE dans un courrier consulté mercredi par l’AFP. «Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise», poursuit le courrier signé Patrick Anton, président du CNE, révélé par L’Équipe.

Le CNE suggère par exemple à Idrissa Gueye d’ «accompagner» sa réponse «d'une photo de vous portant le maillot en question».

Samedi lors de la 37e journée de Ligue 1, la Ligue de football professionnel (LFP) a organisé une opération intitulée «Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot» où les numéros des joueurs de L1 et L2 étaient peints en arc-en-ciel. Gueye n’a pas joué, et n’était pas blessé, a précisé ce soir-là l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino.

«Vous validez les comportements discriminatoires»

«Cette absence (...) est très largement interprétée comme un refus de participer à cette opération de sensibilisation et de lutte contre les discriminations», écrit le CNE. «En refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires, le refus de l’autre, et pas uniquement contre la communauté LGBTQI+.»

Le conseil de l’éthique conclut son message au champion d’Afrique en espérant «que ce courrier vous fera prendre conscience de la nécessité de clarifier votre situation ou de faire amende honorable, selon le cas».

Contacté par l’AFP, l’entourage du joueur a fait savoir que Gueye s’exprimerait prochainement au sujet de cette polémique.

Le PSG reste discret

Le PSG de son côté est resté discret, rappelant l’engagement du club «de longue date dans la lutte contre l’homophobie et les discriminations». De source proche du vestiaire, on évoque seulement un choix individuel du joueur.

Il semble difficile d’imaginer que le club sanctionne le joueur, qui pourrait se trouver alors dans une situation juridique complexe en regard du droit du travail.

En 2021 déjà, Gana Gueye n’avait pas disputé le match de la journée consacrée à la lutte contre l’homophobie organisée par la LFP. Il avait évoqué une gastro-entérite. «Il avait déjà fait le coup l’année dernière. Ça ne fait guère de doutes sur ses intentions», a expliqué à l’AFP Bertrand Lambert, le président des Panam Boyz and Girlz United, club ouvert à la diversité.

Soutien du président sénégalais

Au Sénégal, l’affaire a beaucoup d’écho aussi mais le ton général des jugements diffère. Gueye et ses collègues de la sélection, champions d’Afrique en février pour la première fois de l’histoire du pays, sont adulés, et de nombreux soutiens au joueur du PSG ont été postés sur les réseaux sociaux. Le président sénégalais lui-même, Macky Sall, a soutenu le «Lion» dans un tweet: «Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées.»

Dans ce pays musulman à 95% et très pratiquant, l’homosexualité, punie d’une peine d’un à cinq ans de prison, est largement considérée comme une déviance. L’écrivain El Hamidou Kassé a déclaré sur Twitter soutenir Gueye «au nom du principe de la libre croyance et du respect des différences.»

Le mouvement «Y en a marre», actif notamment dans la défense de la démocratie, «dénonce avec vigueur cette diabolisation dont il (Gueye) est victime», dans un communiqué. Il appelle «le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de football à apporter un soutien officiel à Gana dans ces moments difficiles».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.