L’invité - Hongrie et «promotion» de l’homosexualité: une loi dangereuse

Nous pourrions discourir longtemps sur l’absurdité que constitue l’adoption par le parlement hongrois d’une loi visant à interdire la «promotion» de l’homosexualité auprès des mineurs. Dans la mesure où les attirances sexuelles d’une personne ne sont nullement la résultante d’un choix, cette loi est au mieux inutile, au pire le fruit d’une grave dérive autoritaire de la part de Viktor Orbán.

Il ne fait guère de doute que cette décision législative s’inscrit dans cette deuxième optique. Le président nationaliste cherche en effet surtout à jeter l’opprobre sur une toute une communauté. La protection de la jeunesse n’est très vraisemblablement pas au cœur de sa politique.

«Un coup de poignard fatal asséné aux personnes concernées.»

Mais soit. Feignons la naïveté quelques instants et prêtons à la Hongrie les intentions qu’elle affiche: elle désire sincèrement protéger les jeunes d’un «comportement» qu’elle juge, à tort et de façon révoltante, dangereux. Même de cette manière et sans autre intention masquée, cette loi manquerait sa cible et aurait des conséquences désastreuses pour les personnes concernées.

Il a par exemple été clairement démontré que les tentatives et pensées suicidaires étaient beaucoup plus fréquentes parmi les jeunes en recherche d’une identité sexuelle ou pratiquant une sexualité perçue comme non normative. Dès lors, vouloir invisibiliser ou criminaliser aux yeux des individus de moins de 18 ans l’existence de pratiques tout à fait normales et répandues – la part de la population qui ne se définit pas comme strictement hétérosexuelle est estimée entre 5 à 10% – ne fera que renforcer le mal-être de celles et ceux qui vivent soi-disant hors de la «norme».

Du repli sur soi à la mort

Ces envies de suicide décrites ci-avant ne sont ainsi aucunement le résultat d’un comportement mais plutôt d’un contexte social. C’est précisément parce qu’une part non négligeable de la société exprime une vive hostilité à l’encontre des personnes LGBTQI que ces dernières se replient sur elles-mêmes et vont parfois jusqu’à se donner la mort. Sans pression sociétale, le taux de suicide diminuerait donc clairement. Et c’est en cela que la loi votée en Hongrie par le parti au pouvoir, qu’il procède ou non de façon masquée, sera de toute façon un coup de poignard fatal asséné aux personnes concernées.

Cela étant, nous ne sommes pas à l’abri de telles dérives épisodiques en Suisse, même si celles-ci ont évidemment moins de chances d’aboutir. En 2012, un groupe de parents bâlois avait réussi à récolter suffisamment de signatures pour faire valider une initiative, finalement retirée, qui visait à interdire l’éducation sexuelle à l’école. Là aussi et de façon sous-jacente, il s’agissait de réduire l’accès à l’information concernant les différentes orientations sexuelles existantes. Ce que l’on considère comme une avancée acquise ne l’est par conséquent pas toujours, et il convient de ne pas relâcher notre attention face à l’ultra-conservatisme ambiant.

Yannick Maury Afficher plus Enseignant, vice-président des Verts du district de Morges

