Honni depuis sa création, le langage épicène s’est faufilé Avant d’être à la mode, l’adjectif est apparu dans nos colonnes comme une curiosité. Lucie Monat

Le 15 juin 1994, le «Guide de rédaction et de ressources pour documents scolaires s’adressant aussi bien aux filles qu’aux garçons» glissait un premier «épicène» aux lecteurs de «24 Heures». DR

Près de trente ans plus tard, la coïncidence fait sourire. En bas de page, une superbe jeune femme peu vêtue vante les mérites d’un lait solaire hypoallergique. C’est à côté de cette publicité sexy que l’on trouve le tout premier article évoquant le langage épicène dans les colonnes de «24 heures», le 15 juin 1994.

«Épicène?» Consultez votre «Petit Robert» pour en saisir le sens, invite le journaliste. Son article présente le premier «Guide de rédaction et de ressources pour documents scolaires s’adressant aussi bien aux filles qu’aux garçons». Créé par l’écrivaine féministe Thérèse Moreau et les cheffes des six bureaux romands de la condition féminine, le guide est destiné aux enseignants. Il se veut un outil «pour tous (tes) ceux et celles qui désirent préparer des cours non discriminatoires.»