Hôpital du Valais – Mauro Poggia a été nommé au conseil d’administration L’ex-conseiller d’État entrera au conseil d’administration de l’Hôpital du Valais le 1er janvier prochain.

Mauro Poggia, qui a quitté le gouvernement genevois fin mai, entrera au conseil d’administration de l’Hôpital du Valais le 1er janvier prochain. (Archives) KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

L’ex-conseiller d’État genevois Mauro Poggia deviendra membre du conseil d’administration de l’Hôpital du Valais le 1er janvier 2024. Il a été nommé par le gouvernement valaisan pour quatre ans renouvelables.

Domicilié à Genève, l’avocat et ex-chef du Département genevois de la santé a aussi été président de l’Association suisse des assurés, indique l’État du Valais vendredi dans un communiqué. Le gouvernement valaisan a également porté au conseil d’administration Béatrice Kalbermatten, enseignante à la HES-SO Valais en filière soins infirmiers, et Benoît Bender, président du groupement valaisan des CMS et député au Grand Conseil.

Ils remplaceront trois membres ayant effectué les douze ans maximums prévus par la loi sur les établissements et institutions sanitaires. Le conseil d’administration de l’Hôpital du Valais se compose au total de sept membres.

ATS

