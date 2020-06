Suisse romande – Horaires des trains modifiés pendant trois week-ends de juillet La modification de certains horaires est nécessaire au mois de juillet en raison de chantiers en gare de Morges, ont indiqué les CFF ce lundi. Certains trains régionaux seront remplacés par des bus.

Les horaires des trains seront adaptés durant les week-ends du 3 au 5, 10 au 12 et 17 au 19 juillet. Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Divers travaux d’entretien sont réalisés actuellement en gare de Morges (VD). Ces chantiers nécessitent la modification de certains horaires et le remplacement des trains régionaux par des bus durant les trois premiers week-ends de juillet. Il est recommandé de consulter l’horaire en ligne avant d’effectuer son voyage, indiquent les CFF.

Les travaux d’entretien et de renouvellement des voies, des aiguillages et des lignes de contact ont pour but d’assurer la fiabilité et la sécurité des installations. Ils entraîneront des modifications des horaires des trains durant les week-ends du 3 au 5, 10 au 12 et 17 au 19 juillet, écrivent les CFF lundi.

Horaire spécial

Les trains IR 90 (Brigue–Genève-Aéroport) et RE (Saint-Maurice/Vevey–Genève) circulent selon un horaire modifié. Ce dernier permet la circulation de quatre trains par heure dans chaque sens entre Lausanne et Genève-Aéroport.

Les trains IC1 (Genève-Aéroport – Saint-Gall) et IR15 (Genève-Aéroport – Lucerne) sont supprimés entre Genève-Aéroport et Lausanne. Les trains du RER Vaud sont supprimés et remplacés par des bus entre Renens et Allaman.

Cet horaire spécial a déjà été exploité durant plusieurs week-ends en 2018 et en 2019; il est stable et bien accepté par la clientèle. Il permet également de limiter les inconvénients aux week-ends, relèvent les CFF.

( ATS/NXP )