Horlogerie – Geneva Watch Days, un salon en pleine expansion L’événement organisé sous l’impulsion de Jean-Christophe Babin, CEO de Bvlgari, en est à sa 4e édition. Récit d’une belle aventure. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Jean-Christophe Babin, CEO de Bvlgari, au Ritz-Carlton Hôtel de la Paix, où la marque expose ses nouveautés. GABRIEL DE LA CHAPELLE/BVLGARI

Au début, peu y ont cru. Organiser un salon horloger fin août 2020 à Genève, alors que Baselworld venait de péricliter et que l’existence du SIHH (devenu Watches and Wonders) semblait menacée, paraissait quelque peu utopique. Et pourtant! Nous voilà au cœur de la 4e édition des Geneva Watch Days, avec pas moins de 39 marques participantes. Ils ont débuté le 29 août et se clôtureront le 2 septembre. Avec, comme centre névralgique, la rotonde du Mont-Blanc.

À la source de cette idée folle: Jean-Christophe Babin, CEO de Bvlgari: «À l’époque, nous voulions de toute façon sortir de Baselworld, où nous exposions depuis quelques années. Mais dix-huit mois sans un rassemblement de ce type n’est pas bon pour l’horlogerie. Il fallait en organiser un. Et puisque personne ne voulait se lancer, je me suis dit qu’il fallait le faire nous-mêmes. Mais nous n’allions pas le faire seuls.»

Par un beau samedi, Jean-Christophe Babin appelle donc quelques amis horlogers: Georges Kern, CEO de Breitling, Patrick Pruniaux, alors CEO de Girard-Perregaux et Ulysse Nardin, et Max Büsser, CEO de MB&F. L’idée fait mouche. Et les rôles de se répartir entre les quatre protagonistes. Nous sommes lundi.

Autorités à la rescousse

«Je me suis chargé de contacter l’État et la Ville de Genève, détaille notre interlocuteur. Car nous avions besoin de leur aide. Il nous fallait trouver un emplacement, non pas dans le but d’exposer chaque marque, mais afin de créer un espace de rencontre, de partage et de convivialité. Ce qui était nouveau par rapport aux salons classiques. Nous ne voulions pas louer Palexpo et risquer de devoir reporter, ce qui nous aurait amenés à l’année suivante. Nous avons donc pensé à la rotonde du Mont-Blanc. Et nous avions aussi besoin des autorités pour les questions de sécurité et de promotion de l’événement.»

Cinq jours plus tard, Pierre Maudet, alors maire de Genève, rappelle. Il est enthousiaste. En prime, il promet d’aider à la négociation avec les hôtels pour obtenir de bons prix. Covid oblige, ils ont drastiquement besoin de clients. Résultat: en plus d’accords financiers très favorables, les organisateurs obtiennent de pouvoir, si besoin, reporter le salon sans pénalité aucune. De fait, la date changera par deux fois. Initialement prévus fin mai 2020, les Geneva Watch Days sont décalés à la fin juin pour cause de lock-down. Mais celui-ci ne sera aboli qu’en juillet, ce qui les reportera finalement au 29 août 2020.

Toujours plus de participants

Seules 15 marques étaient au rendez-vous à la première édition. Cette année, le chiffre a donc plus que doublé. Et ce ne serait pas étonnant qu’elles soient une cinquantaine l’an prochain. Chiffres auxquels il faut ajouter cette vingtaine de marques qui profitent que toute la communauté horlogère soit présente à Genève pour organiser leur propre événement en marge du salon. Il faut dire aussi qu’il existe trois niveaux de contribution à l’événement. Dont un particulièrement bas qui permet aux petites marques de se joindre au bal. «C’est donc aussi une tribune pour le futur de l’horlogerie.»

Ce succès, le dirigeant l’attribue au fait que le salon horloger se soit peu à peu transformé en forum horloger: «Ici, on ne fait pas que vendre des montres. Le salon s’est beaucoup enrichi de contenus pédagogiques. On parle d’horlogerie, on en débat via des symposiums composés de CEO et de détaillants de top niveau. Des institutions comme le GPHG et la FHH se sont joints à nous. Et dans la soirée de mercredi, une vente aux enchères organisée par Phillips en association avec Bacs & Russo fut organisée lors du dîner d’inauguration afin de récolter des fonds pour l’École d’horlogerie de Genève.»

Et si la journée, le pavillon est en partie ouvert au public – à condition de s’être inscrit online – le soir venu, il se transforme en lieu festif où se déroulent cocktails et dîners multimarques. Ce qui est une autre spécificité de ce salon nouvelle génération. À l’instar d’autres marques venues peupler les divers hôtels de la rade, Bvlgari expose au Ritz-Carlton Hôtel de la Paix. Mais il en est certaines qui profitent plutôt de leurs boutiques ou de leurs manufactures. À chacun sa formule.

Sylvie Lefebvre-Guerreiro est rédactrice en chef du magazine Tribune des Arts depuis 2021. Journaliste au service du même titre depuis janvier 2000, elle est spécialisée dans l'art, l'horlogerie et la joaillerie. Plus d'infos

