Nouvelle marque indépendante – Horlogerie: l’exemple d’un crowdfunding à succès Le financement participatif permet de lever des fonds rapidement sans devoir emprunter à une quelconque entité. Les projets à succès ont tous quelque chose en commun: ils ont été passablement travaillés. Rebecca Garcia

Via la plateforme de financement participatif Kickstarter, la jeune marque Furlan Marri a levé plus d’un million de francs. Furlan Marri

À six jours de la fin de son Kickstarter, la marque Furlan Marri avait déjà levé plus d’un million de francs. La marque horlogère représente un nouvel acteur sur un marché passablement occupé. «Nous ne voulons pas nous inventer une histoire», explique son cofondateur et designer Andrea Furlan. Le discours rappelle celui de Norqain, une marque basée à Nidau qui a de son côté choisi les canaux de distribution traditionnels.

Andrea Furlan et son équipe ont opté pour un lancement via un financement participatif. L’objectif est largement atteint, avec plus d’un million sur les 75 000 francs demandés. La preuve que le concept fonctionne, et que ce modèle de financement demeure efficace si bien utilisé. Thierry Huron, fondateur «The Mercury Project», remarque qu’il y a beaucoup moins de projets horlogers lancés sur Kickstarter. «Ces projets totalisent bien moins d’argent qu’auparavant», affirme l’expert, avant de mentionner la situation de l’entrée de gamme: «Ce sont eux qui ont enregistré la plus grande chute, avec un recul de 70%.»