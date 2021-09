La rédaction - Horreur! La Suisse aurait-elle suivi le modèle français?

Tout arrive. Ce matin (donc hier matin pour vous qui lisez ces lignes, nous nous comprenons), j’ai eu la surprise de découvrir dans le journal «Libération» un article à la gloire d’Emmanuel Macron. Sur plusieurs pages et même en couverture! Dans un pays où la culture d’opposition rend le moindre aveu d’un quelconque mérite attribuable au gouvernement infiniment plus douloureux qu’un arrachage de dent, cela mérite d’être relevé.

Quel était l’objet de cet inhabituel éloge? La stratégie vaccinale de la France contre le Covid. Et plus particulièrement le coup de fouet donné il y a deux mois par le président de la République avec l’introduction d’un pass sanitaire obligatoire dans de nombreux lieux publics.

«Les Français seraient-ils de secrets adeptes du sadomasochisme?»

Le résultat est qu’aujourd’hui la France est sur le point d’atteindre 50 millions de vaccinés, soit 75% de la population, et qu’elle compte parmi les champions en comparaison internationale. Quant à la courbe des nouveaux cas, elle ne cesse de baisser depuis la mi-août. On ne peut pas tout à fait en dire autant en Suisse, où la courbe stagne à niveau élevé, et où le taux de vaccination n’atteint que 62%.

Les Français seraient-ils de secrets adeptes du sadomasochisme? Le fait est que le coup de fouet présidentiel ne leur a pas déplu. S’il a suscité beaucoup de débats, de manifs et d’indignations, il a rencontré au bout du compte l’approbation d’une très large partie de la population.

Dans la réalité quotidienne, la mesure est vécue avec beaucoup de placidité et n’a pas déclenché les sentiments de révolte qu’on pouvait imaginer. Un peu partout, ceux qui sont chargés de vérifier les pass, dans les bistrots, les hôpitaux, les cinémas, les musées, disent que ça se passe plutôt simplement. On ne va pas parler d’harmonie, mais presque.

Pourtant il s’agit indéniablement d’une atteinte à la liberté individuelle. Mais de l’avis général, elle sert la liberté collective. On pourrait résumer l’enjeu ainsi: entre la liberté de quelques-uns et la liberté de tous, le conflit a été tranché.

Débats identiques

Je crois comprendre que la Suisse vit actuellement le même débat, j’en entends à distance les échos passionnés qui me rappellent des souvenirs vieux de seulement deux mois. Mais pour tout dire, je ne serais pas surpris si, assez rapidement, les Suisses s’accommodaient de ces mesures avec la même placidité que leurs voisins.

Tenté par l’esprit de malice, je brûle même de suggérer qu’il y a quelque chose d’amusant à voir la très libérale Helvétie suivre - avec un peu de retard, certes, mais où est le mal? - l’exemple du coq gaulois, dont elle moque si volontiers la tendance à l’étatisme et à l’autoritarisme. Heureusement on pourra objecter, et avec raison, qu’il n’y a pas que la France: l’Allemagne et l’Italie aussi ont pris les mêmes mesures. L’honneur est sauf. Si tous l’ont déjà fait avant, la Suisse peut bien le faire. En toute liberté.

