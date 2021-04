Hockey sur glace – «Hors-série», notre chronique spéciale LHC pour les play-off Au menu du quatrième numéro, un pétage de plombs, un mystère, et un retour dans le calme sur les événements de l’acte IV de lundi au Hallenstadion, perdu 3-1. Jérôme Reynard

La phrase

«Huit minutes de pénalités sur le premier tiers, ça se paie»

C’est signé Benjamin Antonietti, conscient de l’indiscipline de son équipe. «C’est de l’énergie et du rythme qu’on perd, que nos joueurs censés faire la différence offensivement perdent», a poursuivi l’attaquant au No 46. Si Lausanne se fait éliminer prématurément, ce sera en partie en raison des trop nombreuses fautes qu’il commet. Personne dans la Ligue ne fait pire que les 29 x 2’ du LHC depuis le début des play-off. Et on ne parle pas des trois pénalités de match qui vont avec.

L’oeil de l’expert

Au terme du premier tiers lundi, Petr Svoboda est allé faire savoir son désaccord aux représentants des officiels présents dans les tribunes du Hallenstadion. Dans la balance, probablement, les pénalités lausannoises, mais aussi la charge de Marco Pedretti sur Brian Gibbons (17e), sanctionnée de 2 minutes seulement. Cela méritait-il plus? «Je n’ai pas aimé, répond l’ancien arbitre professionnel et consultant pour MySports Stéphane Rochette. Pedretti arrive à contre-sens et saute face à un Gibbons vulnérable. Si j’étais juge unique, je regarderais attentivement cette scène.»

Boom. MySports

A propos de Gibbons, que penser du geste de l’attaquant au No 9 sur Ryan Lasch en début de tiers médian? «Ça méritait peut-être 2 minutes pour charge tardive, mais rien de plus, répond Stéphane Rochette. C’est un full-body-contact selon moi.»

Re boom. MySports

L’oeil de l’expert (bis)

Mark Barberio aura-t-il droit à deux procédures pour deux gestes assénés en une minute sur le même Sven Andrighetto en fin de rencontre? Le combo «piquage – charge contre la bande» n’a pas plu à tout le monde, lundi.

WTF? MySports

Bim. MySports

«Pour son piquage, c’est suspension assurée, lance Stéphane Rochette. Et il peut prendre potentiellement plus qu’un match. En revanche, je ne suis pas certain que la charge sera davantage sanctionnée que ce qu’elle ne l’a été sur le moment (expulsion). Si Almond n’a pas été suspendu pour son geste sur Trutmann au premier acte, je ne vois pas pourquoi Barberio le serait. Ca me semble moins violent.»

A part ça, Mark Barberio a complètement disjoncté lors de cette quatrième rencontre, dès le second tiers déjà, puis en s’en prenant à son ancien colocataire dans le Colorado. Quatre pénalités de match dans la même saison, c’est trop pour un capitaine.

Le mystère

Comment Ronalds Kenins a-t-il pu «piquer» le casque de top scorer à Charles Hudon entre les actes III et IV en sachant que Lausanne n’avait pas marqué depuis deux matches? Mystère.

Le chiffre: 165

A propos de mutisme, l’invincibilité de Ludovic Waeber s’est arrêtée à 165 minutes et 39 secondes. C’est Cody Almond (46e) qui a empêché le dernier rempart fribourgeois des ZSC Lions d’aller chercher le record que Marco Bührer détient depuis 2007 (211 minutes avec Berne).

La feinte

Au rayon gardiens, Luca Boltshauser - préféré à Tobias Stephan lundi - nous a offert une jolie feinte à la 7e minute de jeu.

Easy. MySports

On a aimé

Joël Genazzi, qui a beaucoup tenté et participé à mettre fin au mutisme lausannois sur le but de Cody Almond (46e).

On a moins aimé

Mark Barberio, déconnecté et symbole de toute la frustration du LHC.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.