Hockey sur glace – «Hors-série», notre chronique spéciale LHC pour les play-off Au menu du cinquième épisode, un retour sur les événements de l'acte V de mercredi et sur les sanctions prononcées par la Ligue jeudi matin.

L’oeil de l’expert

Six matches de suspension contre Mark Barberio, un contre Sven Andrighetto. Telles ont été les conclusions du juge unique face aux incidents de lundi au Hallenstadion et de mercredi à la Vaudoise aréna. Le défenseur québécois a été sanctionné pour son piquage (2 matches), pour sa charge contre la bande (3 matches) et pour son statut de récidiviste (1 match) après sa quatrième expulsion de la saison. Justifié? «Je n’ai pas de problème avec le piquage, répond l’ancien arbitre professionnel Stéphane Rochette. En revanche, la suspension pour la charge est selon moi trop sévère. Elle n’est pas en adéquation avec la ligne adoptée depuis le début des play-off.»

Le piquage. MySports

La charge. MySports

Le top scorer des ZSC Lions, lui, semble s’en sortir à bon compte après son cross-check à la hauteur de la tête de Charles Hudon en fin d’acte V. «Tant la sévérité de la sanction que la rapidité avec laquelle elle a été décidée ne sont pas normales, avance le consultant pour MySports. Pour moi, cela méritait deux rencontres de suspension au minimum.»

Le cross-check en question. MySports

Sven Andrighetto est un sacré joueur, il l’a encore démontré en première partie de match mercredi (1 but, 1 assist). Mais que dire de son attitude? Après avoir nargué l’adversaire (acte II) et en avoir rajouté (acte IV), il a perdu les pédales.

A part ça, la frustration a-t-elle changé de camp dans ce quart de finale?

Pardon? MySports

La phrase

«Parfois, il faut un peu de réussite pour se relancer»

C’est signé Etienne Froidevaux, lucide et conscient que son équipe n’en menait pas large mercredi… jusqu’au «game changer» de Denis Malgin (évidemment) en power play à 39 secondes de la deuxième sirène (39e 2-2). «Game changer» et «serie changer»? Sinon, avec davantage de discipline et un jeu de puissance performant (3 buts lors de cet acte V), c’est quand même plus simple.

Le patron

Mercredi, c’était Tobias Stephan (39 arrêts), de retour devant le filet lausannois après avoir dû laisser sa place à Luca Boltshauser pour le match No 5. Le gardien au No 51 a maintenu son équipe en vie durant les deux premiers tiers, lorsqu’elle n’y était pas défensivement.

Boss. MySports

Le shérif

Eh bien c’est toujours Aurélien Marti et il est toujours aussi bon. Et solide. Ce n’est pas le malheureux Marcus Krüger, sorti sur blessure à la 46e, qui dira le contraire.

Aurélien Marti, alias le mur. MySports

Notons que Zurich a perdu deux joueurs en une minute, mercredi, avec la mésaventure de Marco Pedretti face à Robin Grossmann (47e). La réussite également a-t-elle changé de côté?

Aïe. MySports

L’éclair

Celui de la 41e minute de jeu. Tout était juste dans cette action du 3-2; de la relance (et de la feinte) de Lukas Frick à la conclusion de Christoph Bertschy (1er point des play-off), en passant par la remontée de puck de Fabian Heldner et la déviation de Ronalds Kenins. Zurich ne s’en est pas relevé.

Propre. MySports

On a aimé

Tobias Stephan, très solide.

On n’a pas aimé

Sven Andrighetto, malhonnête.

Allez, on vous la remet. MySports

