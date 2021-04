Hockey sur glace – «Hors-série», notre chronique spéciale LHC pour les play-off Au menu du deuxième numéro, un Craig MacTavish remonté contre les arbitres et un retour dans le calme sur les événements de l’acte II de jeudi soir, perdu 5-0 à Zurich. Jérôme Reynard

La phrase

«L’arbitrage nous a coûté deux buts au deuxième tiers»

C’est signé Craig MacTavish, en référence au but refusé à Denis Malgin pour une obstruction sur le gardien de Christoph Bertschy (24e 1-1) et à la charge de Christian Marti qui a blessé Denis Malgin (lire des nouvelles ici) avant d’aller inscrire le 2-0 des ZSC Lions (35e). «J’en ai marre d’essayer de comprendre. D’ailleurs, j’ai abdiqué, a poursuivi le coach lausannois. Bertschy fait faute sur le gardien? Il est poussé dans le dos. Les arbitres n’arrêtent pas le jeu lorsque Malgin est au sol? Alors pourquoi l’ont-ils fait quand Baltisberger est resté par terre un peu plus tôt (ndlr: après avoir pris le patin de Douay au visage)? Ce genre d’événements, ça énerve, ça sort de la rencontre. C’est dommage parce qu’on était dans le match, plus que mardi encore.»

L’oeil de l’expert

Alors, obstruction de Christoph Bertschy sur Ludovic Waeber ou non, Monsieur Stéphane Rochette? «Pour moi, c’est du 50/50, répond l’ancien arbitre professionnel. Bertschy est poussé par Marti (ndlr: dans tous les coups, décidément), mais il met ses bras en avant sur Waeber et ne fait pas un gros effort pour l’éviter. Je peux comprendre la décision des officiels.» Et vous?

La scène en question. MySports

L’oeil de l’expert (bis)

Et puis, faute de Christian Marti sur Denis Malgin ou non? «Au départ, ce n’est même pas une charge, lance le consultant pour MySports. Marti pousse Malgin contre la bande... Par contre, il semble lui écraser la tête avec son épaule dans un second temps. Mais ce n’est pas facile à voir, encore moins dans le feu de l’action pour les arbitres. Je pense que le gabarit de Marti (191 cm, 97 kg) n’a pas aidé dans la sortie sur blessure de Malgin.»

La scène en question. MySports

Le jeu aurait-il pu être interrompu? «Pour que les directeurs officiels décident d’arrêter le jeu, il faut que ce soit l’équipe du joueur touché qui soit en possession de la rondelle, explique Stéphane Rochette. C’était le cas lorsque Baltisberger est resté au sol, mais pas sur l’action de Marti sur Malgin.»

La provocation

C’était vraiment utile, cette provocation sur le 5-0, Monsieur Andrighetto? Aurélien Marti, en tout cas, a voulu lui faire comprendre que non. Problème: retenu par un juge de ligne dans la bagarre qui a suivi, il a plus ramassé que le No 10 zurichois.

La scène en question. MySports

Une chose est sûre: ceux qui trouvaient que cette série n’avait pas encore tout à fait la saveur des play-off lors de l’acte I ont été servis jeudi. Outre les événements cités plus haut, il y a aussi eu cette charge de Justin Krueger sur Patrick Geering qui a valu au défenseur lausannois une pénalité de match justifiée à la 56e minute de jeu. Disons qu’on a bien senti l’envie de montrer que le LHC ne se laisserait pas marcher dessus. Certaines retrouvailles promettent, samedi.

La scène en question. MySports

La provocation (bis)

Le community manager des ZSC Lions est en mode play-off. Mais gare au karma.

On a aimé

Aurélien Marti, fidèle lieutenant dans tous les domaines.

On a moins aimé

Mark Barberio, pas au niveau qu’on attend.

