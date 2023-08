Horticulture à Renens – À 125 ans, les Pépinières Meylan n’ont pas fini de pousser Implantée dans l’Ouest lausannois depuis cinq générations, la société familiale est une des rares entreprises horticoles suisses exportant une part de sa production. Claude Beda

Jérôme Meylan et Rachel Murner-Meylan font partie de la cinquième génération de l’entreprise. FLORIAN CELLA

Fondées en 1898 par le Combier Léon Meylan, les Pépinières Meylan SA n’ont pas fini de croître. Alors qu’elle célèbre ses 125 ans d’activité, la société renanaise voit sa production augmenter et son développement s’étendre en Suisse et à l’étranger. «Depuis sa création, notre entreprise a toujours cherché à produire des nouveautés variétales et de nouvelles techniques», explique Jérôme Meylan, codirecteur.

Vidéo promotionnelle de l’entreprise.

Aujourd’hui codirigées par Yves et Michel, membre de la quatrième génération, et leurs enfants respectifs, Jérôme et Rachel, les Pépinières Meylan SA comptent plus de 40 collaborateurs, dont un tiers de femmes. L’établissement horticole s’étend sur 25 hectares, à Renens (site principal), Crissier, Jouxtens-Mézery et Assens. «Nous projetons d’agrandir notre exploitation pour répondre à la demande croissante de végétaux depuis plusieurs années, confie Jérôme Meylan. Nous voulons augmenter notre production, car nous sommes portés par une tendance de fond, venant à la fois des collectivités publiques, par le biais de politiques de végétalisation, et du grand public désireux d’aménager ses extérieurs. Le développement et la modernisation de nos infrastructures visent aussi à être plus efficients pour la gestion des ressources, l’énergie et l’eau.»

Les pépinières Meylan s’étendent sur 25 hectares, à Renens (photo), Crissier, Jouxtens-Mézery et Assens. CELLA FLORIAN

L’établissement produit la majorité des végétaux qu’il commercialise. Et contrôle l’intégralité du cycle de production d’une grande partie de son assortiment jusqu’à sa commercialisation. Il propose un large assortiment d’arbres, d’arbustes d’ornements (plus de 1000 variétés) et de végétaux favorisant la biodiversité indigène et mellifère ou pouvant s’adapter aux changements climatiques. La société peut compter sur une clientèle diversifiée, pépiniéristes, jardiniers, paysagistes, communes et particuliers dans toute la Suisse. Ce qui représente 80% de vente en gros et 20% au détail.

Exportations dopantes

Les Pépinières Meylan figurent aussi parmi les rares entreprises suisses horticoles exportant une partie de leur production. La société livre des jeunes plants de conifères en Europe occidentale, principalement en l’Italie, en France ou aux Pays-Bas. «Être présent sur le marché international dope le dynamisme de notre entreprise, commente Jérôme Meylan. Ça nous permet d’affûter notre compétitivité et de rester ouverts aux nouvelles tendances dans le monde du végétal.»

Initialement, les anciennes Pépinières de Renens, devenues les Pépinières Meylan, produisaient essentiellement des rosiers, des arbres fruitiers et des arbustes indigènes. Les successeurs de Léon Meylan, son fils André, puis son petit-fils Jean-Pierre, ont vu leur activité influencée par l’essor immobilier et la démocratisation du jardinage. La production s’est orientée davantage vers des essences ornementales et l’assortiment s’est diversifié. Un secteur de vente au détail a également été créé en 1980 sous la forme d’une jardinerie: le Garden Centre Meylan.

La quatrième génération, composée des deux fils de Jean-Pierre, Yves et Michel, a poursuivi les efforts de pérennisation en modernisant le site de production et en développant de nouveaux canaux de vente, notamment l’exportation ainsi que la commercialisation en ligne. Et la cinquième génération est appelée à poursuivre cet essor.

