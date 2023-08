Répression en Iran – Hostiles au voile, elles se voient imposer un traitement psychiatrique À l’approche de la date anniversaire de la mort de Mahsa Amini, le régime, qui redoute de nouvelles manifestations, serre la vis. Yannick Van Der Schueren

De plus en plus d’Iraniennes sortent dans les rues sans porter le voile, malgré l’intensification de la répression. AFP

Un an après le début du soulèvement, les Iraniennes continuent plus que jamais à défier le pouvoir. Exaspérés, les mollahs multiplient les mesures pour les contraindre à se soumettre à la loi qui impose le port du voile, pilier idéologique de la République islamique. Après l’installation d’une armada de caméras de surveillance, la présence de vigiles à l’entrée du métro, la saisie de milliers de voitures et les innombrables avertissements infligés, des condamnations pour «troubles mentaux» assorties notamment d’une obligation de «soins psychologiques» attendent les frondeuses.