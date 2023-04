HÔTELS | 35% de prestations supplémentaires offertes – Hôtel des Horlogers Au cœur de la vallée de Joux, profitez d’un séjour “upgradé”, avec des prestations de qualité offertes, dans un cadre éblouissant.

Superior Room ©Hôtel des Horlogers

L'Hôtel des Horlogers a été conçu en forme de Z et son architecture avant-gardiste est en symbiose avec la topographie de la vallée.

À l'intérieur du Boutique Hôtel 4 étoiles supérieur, les lignes pures et raffinées contrastent avec les éléments architecturaux tortueux et rustiques. Un couloir intérieur suit la structure en zigzag de l'hôtel et relie les 50 chambres, de la Valley Guest Room à la Signature Suite.

L’établissement rend par ailleurs hommage aux paysages et produits régionaux, grâce à la décoration intérieure, à la fois épurée et design.

L'hôtel a été construit selon une approche durable ce qui lui a permis de décrocher le label Minergie Eco.

La gastronomie joue également un rôle important à l'Hôtel des Horlogers. Son restaurant est placé sous la houlette du chef français aux trois étoiles Michelin, Emmanuel Renaut.

Les plats et cocktails sont préparés à base de produits locaux et peuvent être dégustés dans une atmosphère détendue.

Vos avantages

2 nuitées pour deux personnes en chambre double, dès CHF 690.- *

Avec petit-déjeuner et accès à l’espace wellness

De plus, les prestations suivantes seront offertes aux abonnés carte blanche:

Upgrade : chambre double Superior au prix d'une Valley Guest Room

2 cocktails de bienvenue

1 bouteille de vin

2 soins des mains horlogères

1 huile du randonneur

Valeur des prestations offertes : CHF 242.-

(soit une plus-value offerte d’environ 35%)

1 / 4 Réception © Hôtel des Horlogers