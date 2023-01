HÔTELS | 25% de rabais – Hôtel La Palma au Lac Venez savourer la magie de cet hôtel historique 4 étoiles sur les rives du lac Majeur. Laissez-vous hypnotiser par ses vues à couper le souffler, régénérez votre âme et profitez de nombreuses possibilités de repos et de détente.

Hôtel La Palma au Lac DR

Profitez de 25% de réduction à l’hôtel historique 4 étoiles La Palma au Lac à Muralto, sur les rives du Lac Majeur.

Un site ensoleillé, des vues à couper le souffle et, au milieu, La Palma au Lac – votre hôtel à Locarno, directement au bord du lac. Profitez de cette occasion pour vous détendre dans la Suisse méditerranéenne et savourez un séjour sous le soleil et les palmiers du Tessin!

2 nuitées en chambre double supérieure avec balcon et vue magnifique sur le lac

Boisson de bienvenue: profitez d’un verre de prosecco sur la terrasse directement au bord du lac Majeur.

Petit-déjeuner buffet riche et savoureux: commencez la journée avec un petit déjeuner frais et sain.

Menu 3 plats délicieux et raffiné

Accès gratuit au spa avec terrasse et vue sur le lac.

Bon de 10% sur les soins spa

Ticket Ticino pour les transports publics dans toute la région du Tessin

Les détenteurs de la carte blanche bénéficient d’un package spécial. De 20% à 25% de réduction (ou même plus!).

Votre offre carte blanche

En semaine: Fr. 305.– au lieu de Fr. 400.– par nuit

Week-end: Fr. 345.– au lieu de Fr. 440.– par nuit

Taxe touristique de Fr. 4.50 par personne (non incluse)

L'offre est valable aux dates suivantes: du 23 février au 6 avril 2023 et du 25 septembre au 22 octobre 2023.

