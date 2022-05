Séries TV – «HPI» et «Pálpito», jolis succès de mai Rien de commun entre la comédie française portée par Audrey Fleurot et le thriller colombien. Hormis leurs records d’audience. Saskia Galitch

«Pálpito», une sombre histoire de trafic d’organes diablement efficace. GUSTAVO CABRERA / NETFLIX

«Pálpito - En un battement», un thriller qui a du souffle venu de Colombie

LES AUDIENCES: diffusé depuis le 20 avril sur Netflix, ce thriller colombien est l’un des succès surprises de la plateforme. Cette intrigue en 14 épisodes, toujours bien placée dans le top 10 en Suisse, a rapidement pris la tête du classement mondial des séries non anglophones et, le 10 mai, elle cumulait déjà la bagatelle de 48,55 millions d’heures de visionnage, autant dire un nombre non officiellement défini mais impressionnant de personnes conquises…