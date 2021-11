Opéra en création – Huis clos familial en quête d’évasion musicale À découvrir à Vevey du 3 au 7 novembre, «Léonora» met la musique de Christophe Sturzenegger sur les mots d’Edmond Vullioud. Matthieu Chenal

Christophe Sturzenegger. DR

Un opéra en création, ça ne court pas les rues, mais à Vevey, au Théâtre de l’Oriental, le genre lyrique est presque un passage obligé, un exercice naturel. L’effort, courageux et considérable, est à saluer une nouvelle fois cette semaine avec un ouvrage doublement inédit en création, pour le texte comme pour la musique.

«Léonora», à découvrir du 3 au 7 novembre, est tiré de la nouvelle «Mésalliances» extraite du recueil «Les amours étranges» d’Edmond Vullioud, que l’auteur a transformé en livret d’opéra et dont il signe la scénographie, la mise en scène et les costumes.

Drame psychologique

Quant à la musique, elle a été confiée au compositeur Christophe Sturzenegger, qui signe ici son premier véritable opéra: «J’avais déjà abordé le théâtre musical à travers «La Reine des Neiges» au Petit Théâtre (2010) et la prosodie dans plusieurs recueils de mélodies et de chœurs. Là, je réunis les deux dans la belle langue d’Edmond Vullioud, qui m’a d’ailleurs donné pas mal de fil à retordre!»

À travers les siècles, l’opéra a pu reconstituer des univers antiques et magiques, faire sortir des diables de l’enfer ou des géants fabuleux. La modernité a permis de magnifier le quotidien, de saisir la finesse et la violence des relations psychologiques.

Dans un langage tonal accessible, riche en clins d’œil à d’autres musiques que le classique, «Léonora» explore cette veine à travers la dernière nuit d’un ancien militaire accompagné par sa fille Léonora et de nombreux «souvenirs incarnés».

Le Genevois a adoré se plonger dans les méandres sombres de cette filiation, entrer dans le caractère des personnages, imaginer des thèmes récurrents, attribuer des leitmotivs à des situations et des individus, truffer ses portées de références…

«Le récit se passe ici et maintenant, mais convoque des personnages du passé dans un système de mise en abyme.» Christophe Sturzenegger, compositeur

Entre réminiscences de l’enfance de son père et de la sienne, du mariage raté du capitaine et de sa solitude à elle, Léonora se rappelle sa sœur Marina, sa mère italienne, chanteuse à l’Opéra comique, sa grand-mère, aristocrate et leurs étranges relations.

«Le récit se passe ici et maintenant, mais convoque des personnages du passé dans un système de mise en abyme, décrit le compositeur. J’ai dû m’imprégner de cet univers pour concevoir la construction de l’ouvrage et cela prend énormément de temps, mais en imposant un an et demi de retard à cette production, le Covid nous a finalement offert ce temps-là!»

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.