Sorties en famille – Huit bons plans pour profiter de la neige avec les enfants Tombent les flocons, mais pas les idées? Notre sélection d’activités originales aux quatre coins du canton pour finir la journée avec le rose aux joues. Thibault Nieuwe Weme

La piste de luge croise le chemin du funiculaire historique Les Avants-Sonloup. © GoldenPass Services

Funi et piste de luge aux Avants

Dès que la neige vient recouvrir la route entre Les Avants et Sonloup, le tronçon se transforme en piste de luge de 2,5 kilomètres, ouverte à toute la famille. Si ce n’est les quelques voitures de riverains à des horaires définis, personne ne viendra contester votre folle glissade sur ce balcon du Léman. Un funiculaire Époque de 1910 vous emmènera en haut de la piste, remorquant les luges à l’arrière. Peut-être le recroiserez-vous à la descente? Possibilité de louer des luges à proximité de la gare des Avants.

Billets et cartes journalières disponibles dans les gares du MOB. Renseignements à sia@lesavants.ch

Patinoire naturelle de L’Auberson

De jour comme de nuit, les familles peuvent venir patiner sur l’une des rares patinoires naturelles de Suisse romande. © Patricia Leuba

Comme souvent, il faudra s’armer d’un peu de patience pour que l’attraction du Bas-de-la-Combe – l’une des seules patinoires naturelles de Romandie – puisse prendre forme. Mais dès que les températures négatives envahiront cette cuvette du massif jurassien, les jeunes du village bichonneront la glace pour le plus grand plaisir des amoureux des sports à l’ancienne. Les plus poétiques peuvent patiner au clair de lune (aidé d’un éclairage) jusqu’à 22 h. Buvette chauffée et WC sur place.

Patins à louer sur place pour 5 fr. la paire. Entrée à 2 francs par enfant, 3 francs par adulte. Horaires variables. Se renseigner au 079 837 34 35.

Tractés par des huskies au Glacier 3000

Y a-t-il plus beau décor que le point culminant du canton de Vaud pour se laisser tirer par des huskies? © Glacier 3000

À près de 3000 mètres d’altitude, laissez-vous promener par un attelage de huskies qui se fond avec élégance dans le paysage du glacier des Diablerets. Le traîneau vous fera tournoyer sur une boucle de 500 mètres pendant quinze à vingt minutes, juste le temps de se rêver sur les traces de Balto en Alaska. Altitude oblige, l’âge minimum pour se rendre sur le glacier est de 15 mois. La balade est gratuite pour les moins de 6 ans accompagnés d’un adulte. Ceux-ci paient 40 francs s’ils ont le Magic Pass, 76 francs s’ils ont un AG ou le demi-tarif, ou 99 francs sans aucun abonnement.

Réservation obligatoire sur www.glacier3000.ch

Sous la neige, la plage!

À La Trélasse, sur les hauts de Saint-Cergue, les jeunes se prélassent. © Glenn Michel

Réservées à la plage, les bouées? Pas à Saint-Cergue, où elles dévalent les pentes enneigées à toute allure au domaine de La Trélasse. Pour remonter au sommet, nul besoin de se fatiguer, le «fun-lift» fait tout le travail! Activité ouverte aux givrés de tous les âges, les week-ends et pendant les vacances de 11 h à 17 h, ainsi que les mercredis de 14 h 30 à 17 h. Pour 3trente minutes de glisse, comptez 10 francs. Sinon, 15 francs l’heure et 25 francs les deux heures.

Renseignements au 022 360 16 46 ou sur www.ess-latrelasse.ch

Descente en bob depuis la cabane Le Vuipay

«Après l’effort, le réconfort», slogan officieux de la buvette Le Vuipay. © Fribourg région

De mi-décembre à mi-mars, au cœur des Préalpes fribourgeoises, la cabane Le Vuipay offre le cadre idéal à ceux qui veulent initier leur progéniture aux joies de la balade en raquettes. Après une heure et demie d’ascension, les randonneurs sont récompensés par une vue splendide sur la Dent de Lys, des plats typiques de la gastronomie suisse, puis enfin – clou du spectacle – par une descente en bob de tous ces hectomètres qu’on vient de gravir à la force des mollets! Location d’un bob à la cabane pour 7 francs, puis dépôt dans un box en bas de la piste.

Renseignements au 021 948 04 32

«Vrombir» sur les pistes Sainte-Croix/Les Rasses

Inventé par nos voisins français dans les années 90, le snowscoot fait toujours plus d’adeptes en Suisse. La station de Sainte-Croix/Les Rasses dispose de toute une flotte! © ISTS

Lassé du ski? Envie de vous essayer à d’autres modes de glisse? Foncez à la station de Sainte-Croix/Les Rasses, qui propose des initiations au «snowscoot» tout au long de la saison. À mi-chemin entre le snowboard et le BMX, la discipline allie vitesse, équilibre et surtout rigolade. Un moniteur accompagnera vos premières descentes pour 30 francs l’heure. Une fois passé expert du snowscoot, vous pouvez louer l’engin pour 20 francs l’heure. L’activité est ouverte aux enfants dès 5 ans. Bottes de neige, casque et carte d’identité obligatoires.

Renseignements au 079 654 16 40 ou sur www.team1pulsion.com

Un long serpent de bois dans les Alpes vaudoises

Unique en Suisse, le tapis roulant couvert de Frience ferait presque préférer la montée à la descente en luge. © Nathalie Racheter

Sans doute l’un des plus beaux jardins des neiges du canton. Orienté plein sud, le plateau de Frience a remplacé son ancien téléski par un tapis roulant – entièrement couvert d’un toit boisé – de 160 mètres de long: une véritable extension du pont de Lucerne à la montagne! Unique en Suisse, le remonte-pente conduit à cinq pistes de luges de différents niveaux. Accessible gratuitement, l’espace reste à proximité du domaine Villars-Gryon-Diablerets. Une aubaine pour les familles.



Informations sur www.gryon.ch

Snowtubing aux Mosses



Les virages relevés du snowtubing des Mosses s’inspirent des véritables pistes de bobsleigh. © José Crespo

Plus petit que son cousin le tobogganing de Leysin mais tout aussi givré! En plein centre du village, le snowtubing des Mosses propose deux toboggans de neige pour les pilotes de bouées gonflables qui n’ont pas froid aux yeux. Rampes de lancement, couloirs gelés, virages relevés… le snowtubing tiendrait presque la comparaison avec le bobsleigh des JO d’hiver. Deux pistes à venir dévaler sans modération dès la neige tombée, tous les jours de 17 h à 20 h. Huit francs pour une entrée unique, 50 francs pour un abonnement de saison.

Informations au 024 491 14 66 ou à info@lesmosses.ch

