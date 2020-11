Cluster présumé à Lausanne – Huit cas de Covid après la «dernière fête» au Great Escape Le médecin cantonal tire un premier bilan sanitaire du traçage des quelque 300 personnes présentes dans le bar lausannois lors du défoulement collectif du 3 novembre. Joëlle Fabre

Le 3 novembre dernier, à la veille de la fermeture des bars et restaurants vaudois sur ordre des autorités sanitaires, le Great Escape à Lausanne s’était mué en défouloir, au mépris des règles sanitaires. Keystone/Jean-Christophe Bott

Devenue virale, la vidéo tournée mardi 3 novembre en fin de soirée au Great Escape n’a pas échappé à la vigilance du médecin cantonal Karim Boubaker. Pour rappel, on y découvre le bar lausannois envahi par une foule déchaînée – et très parcimonieusement masquée – qui danse et s’époumone sur l’air de «Highway to Hell» d’AC/DC. Plusieurs centaines de jeunes agglutinés dans une salle surchauffée, profitant de faire une dernière fois la fête avant le semi-confinement imposé dès le lendemain par les autorités vaudoises. Une bénédiction pour le coronavirus, une situation à haut risque pour les épidémiologistes.