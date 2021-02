Développement à Neuchâtel – Huit cas du variant britannique: 100 élèves en quarantaine Les élèves neuchâtelois de cinq classes différentes sont placés en quarantaine suite à la découverte de huit cas de variant anglais parmi eux. Il semblerait que les contaminations aient eu lieu dans le cadre privé.

Les quelque cent élèves concernés devront observer une quarantaine stricte de 10 jours, et leurs familles ne pourront raccourcir leur quarantaine qu’en cas de test négatif. KEYSTONE

Les autorités neuchâteloises ont identifié huit nouveaux cas du variant britannique du SARS-CoV2 chez des élèves de deux collèges du cycle 3 et d’un établissement du secondaire 2. Les élèves concernés, de cinq classes différentes, ont été placés en isolement.

L’ensemble des élèves de ces cinq classes, soit plus de cent personnes au total, a également été placé en quarantaine stricte de dix jours, conformément aux directives de l’Office fédéral de la santé publique. Chaque élève a été invité à se faire dépister le plus rapidement possible et à effectuer un second test en fin de quarantaine.

Les contaminations ont vraisemblablement eu lieu dans le cadre privé, a indiqué la Chancellerie d’Etat dans un communiqué. Étant donné la contagiosité des virus variants, les personnes vivant sous le même toit que les élèves doivent également respecter une quarantaine.

Seules les quarantaines de ces personnes (contacts secondaires) pourront être levées, pour autant que le résultat du premier test de l’élève concerné soit négatif.

Considérant les mesures de précautions prises lors des leçons, les 51 enseignants concernés, ne sont pas tenus de respecter une quarantaine. En revanche, ils doivent limiter au maximum leurs interactions sociales et sont invités à se faire tester le plus rapidement possible.

Il leur est également demandé de continuer de respecter scrupuleusement les gestes barrières dans leur cercle social et au sein de leur famille. Les élèves en quarantaine suivront l’enseignement à distance.

En fonction des résultats des tests qui seront pratiqués sur les personnes en quarantaine, les autorités sanitaires mettront en oeuvre un dépistage élargi et préventif sur les personnes fréquentant les établissements scolaires concernés.

ATS/Maxime Kissou