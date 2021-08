Série d’été «A Vaud l’eau» – Huit chutes d’eau qui valent le détour Il y a bien sûr celles du Rhin, mais bien d’autres à découvrir, en y alliant grimpe, baignade, culture ou petits plats. Petite sélection. Caroline Rieder

La plus connue

Les chutes du Rhin sont les plus grandes d’Europe. Elles impressionnent par leur débit. DR

Lire aussi: À Lauterbrunnen, l’eau tombe même par beau temps

Rheinfall, près de Schaffhouse. On ne présente plus cet incontournable. Entre Neuhausen am Rheinfall et Flurlingen sur l’autre rive, les plus grandes chutes d’Europe tombent de 23 mètres sur une largeur de 150 m, avec un débit d’environ 750’000 litres par seconde. Le site est accessible des deux rives, équipées de parkings. Du côté sud se trouve aussi le château de Laufen. Du côté nord, la vue est un peu moins impressionnante, mais l’entrée est gratuite. On peut y aller à pied en une heure et demie depuis Schaffhouse, mais le must reste de s’en approcher en bateau. Infos en allemand et anglais sur www.rheinfall.ch.

La plus élégante

La chute du Staubbach est l’emblème de Lauterbrunnen. Elle a attiré les touristes dès le XVIIIe siècle. FLORIAN CELLA

Staubbach, Lauterbrunnen. Vantée dès le XVIIIe siècle, la chute du Staubbach, la troisième plus haute chute de Suisse a attiré écrivains et artistes, dont Goethe, qui y a écrit son «Poème au-dessus des eaux». Accessible en 10 minutes à pied depuis Lauterbrunnen, elle est entourée de nombreux autres jets tombant des abruptes parois, dans cette «vallée aux 72 cascades».

Les plus cachées

Pour voir les chutes d’eau de Trümmelbach, on pénètre au cœur de la montagne. FLORIAN CELLA

Trümmelbachfälle, Steichelberg. Dans la fameuse vallée aux 72 cascades, beaucoup s’offrent spontanément à la vue. D’autres sont restées longtemps cachées avant de dévoiler leur ampleur et leur force. Non loin de Lauterbrunnen, les Trümmelbachfälle, venues des parois glaciaires de l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, sont les plus grandes chutes souterraines d’Europe. Une impressionnante et rafraîchissante visite.

La plus littéraire

Sir Arthur Conan Doyle a fait tomber Sherlock Holmes des chutes du Reichenbach. Ivo Scholz/Suisse Tourisme

Reichenbach, Meiringen. Situées aussi dans l’Oberland bernois, ces chutes en sept paliers sont devenues célèbres car elles ont fait si forte impression à Sir Arthur Conan Doyle qu’il y a fait mourir son héros Sherlock Holmes, qu’il ressuscitera ensuite. On peut se rendre sur les lieux du drame, la plate-forme surplombant la plus grande cascade, à l’aide d’un funiculaire datant de 1899. Depuis Meiringen, un bus conduit au bas des chutes. La station abrite un musée consacré au célèbre détective.

La plus sportive

Une via ferrata offre un point de vue unique sur la cascade du Dar, aux Diablerets. Semio/Nicolas Denis

Dar, Les Diablerets. Le canton de Vaud recèle plusieurs jolies chutes comme le Saut du Day près de Vallorbe, ou celle du Dard à Croy. Celle du Dar aux Diablerets (sans «d» cette fois) plaira aux sportifs, bons grimpeurs de préférence, car une via ferrata côtoie la cascade de 90 mètres de haut, et offre un point de vue unique sur celle-ci. On peut accéder au site en vingt minutes de marche depuis le col du Pillon. Infos: www.diablerets.ch.

La plus artistique

Cette année, une imposante dame rouge contemple la chute de Môtiers. F. Charrière

Môtiers, Val-de-Travers. Célébrée par Rousseau, en exil à Môtiers de 1762 à 1765, la chute s’ébroue en pleine forêt, à dix minutes de marche du village. Elle a de la compagnie cette année: «La gardienne du temps» de Catherine Gfeller, mystérieuse dame à la valise de 5 mètres de haut qui semble sortie de la grotte voisine, contemple l’eau encore jusqu’au 20 septembre, à l’enseigne de «Môtiers – Art en plein air».

La plus rafraîchissante

Les trois niveaux des chutes de Seerenbach, dans le canton de Saint-Gall, totalisent 585 mètres de hauteur. Suisse Tourisme/Jan Geerk

Seerenbach, Amden. Les trois niveaux cumulés des chutes de Seerenbach, dans le canton de Saint-Gall, les placent parmi les plus hautes d’Europe (585 m). Au jeu des superlatifs, il y a de quoi s’y perdre. Au-delà des chiffres, on y trouvera surtout un spectacle impressionnant, et de quoi faire baisser le mercure en cas de canicule, avec le lac Walenstadt aux eaux limpides et fraîches tout proche. Infos: www.amden-weesen.ch

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.