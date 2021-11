Petite révolution – Huit expositions conjuguées au féminin La richesse parle à travers nombre d’institutions suisses qui montrent en ce moment les femmes de l’art brut, du design, du street art, de la BD ou des arts visuels. Tour de piste! Florence Millioud Henriques

Aloïse Corbaz (1886 – 1964), «Under the misselstöe», l’une des pièces à découvrir dans l’exposition du MCBA à Lausanne. Atelier de numérisation de la Ville de Lausanne (Olivier Laffely)

Droit dans les yeux chez Beyeler

L’Allemande Paula Modersohn-Becker, «Portrait de petite fille» (1905). Morte à 31 ans à la suite d’un accouchement, l’artiste a laissé un héritage pictural conséquent. Antje Zeis-Loi, Medienzentrum Wuppertal

C’est peu dire que le «Close-Up» de la Fondation Beyeler encercle dans un tournis pluriel de féminités. Pourtant dans cette exposition axée sur l’art du portrait, elles ne sont que neuf à porter cette richesse. Dont Lotte Laserstein qui l’assume en femme des années 30, vaillante, alors que Paula Modersohn-Becker la revendique, frontale, maternelle et créatrice plus que désirable. Il y a aussi la Sud-Africaine Marlène Dumas qui donne à voir la liberté de penser à fleur de peau. Brute.

Plus que portraitistes, ces artistes nourrissent leur travail par la représentation de la figure, et au-delà, de cette sensibilité individuelle d’être au monde. Cette sensibilité électrise encore les figures d’Alice Neel comme autant d’appels à la rencontre entre les uns et les autres pendant que Cindy Sherman s’attaque à l’image, à sa fabrication, pour déjouer les codes de l’apparence. Avec encore Berthe Morisot, Mary Cassatt, Frida Kahlo ou Elizabeth Peyton, les femmes de la Fondation Beyeler fascinent et passionnent.

La femme, mon héroïne, au MCBA

Aloïse Corbaz (1886 – 1964), «Femme nue sur papier rose», vers 1962, un dessin qui fait partie des dernières entrées dans les collections du Musée grâce à une dation. MCBA/Olivier Laffely, Atelier de numérisation de la Ville de Lausanne.

L’art brut, art de la marge, a aussi les siennes! «Flying High», une exposition montée à Vienne avec un regard exclusif sur les femmes de l’art brut le rappelait en 2019 et Aloïse Corbaz, signature historique, y était alors célébrée à travers l’un de ses immenses rouleaux prêté par des collectionneurs vaudois. Conteuse fascinante, femme maîtresse de son royaume où ses sujets souvent féminins vivent des rêves éveillés, la créatrice est un pilier des collections du Musée cantonal des beaux-arts qui l’a montrée à plusieurs reprises.

«La Folie papivore» d’Aloïse Corbaz décline l’œuvre dans tous ses formats, des plus intimes aux plus monumentaux. Musée cantonal des beaux-arts Lausanne

Cette fois, le rendez-vous est fixé autour de la «folie papivore» d’Aloïse, internée à l’âge de 32 ans. Ses premiers dessins, ses cahiers illustrés (dont ceux entrés dernièrement au Musée grâce à une dation et à un achat), son travail au crayon de couleur ou à la craie grasse, comme ses rouleaux déploient un monde où le corps féminin est à la fois architecture, refuge et protagoniste.

à la maison au Manoir de Martigny

Une page de «Les Voix 2021», publication du collectif La Bûche qui marque l’anniversaire du droit de vote des femmes en Suisse. La Bûche

Le Manoir n’a pas les contours de la maison abandonnée d’un coin de Los Angeles où les très engagées Judy Chicago et Miriam Schapiro invitaient des femmes à l’habiter d’une première expo d’art féministe. Le tremblement de terre s’est appelé «Woman House», maison refuge, prison autant qu’espace domestique de création. Et depuis cette année 1971, il a vécu plusieurs répliques, dont celle de Martigny, un demi-siècle plus tard et pile l’année qui commémore le suffrage féminin en Suisse.

Écho aux débats actuels, l’invasion du Manoir octodurien se positionne militante mais pas seulement, elle se montre mature mais aussi, encore et toujours, en questionnement avec une somme de perceptions à glaner et de sensibilités à suivre d’une pièce à l’autre. Avec un temps d’arrêt obligatoire dans la salle de la Bûche, collectif d’illustratrices et de bédéistes, parce qu’il figure le monde en mouvement.

Chacun à sa place au CACY

Lisa Lurati: «J’aime l’idée que ces étoiles sont sorties d’un sac de gravier et qu’elles vont y retourner». Claude Cortinovis, CACY

Sans arrogance aucune, ni crainte, Lisa Lurati fait tenir le Grand Tout dans son univers d’artiste qui infuse dans la nature et dans un naturel expressif. Ses formes, la limpidité de son écriture, ses douces tonalités charment comme dans un conte mais très vite la Tessinoise qui expose au Centre d’art contemporain d’Yverdon (un CACY qui ne compte plus les expositions solo d’artistes femmes) nous fait passer de l’autre côté du miroir. La face plus sombre de la terre.

Celle où la nature se fige. Pétrifiée? Où les étoiles, friables, sont à terre ou à sec. Désenchantées? Celle, encore, où les crânes rappellent que le temps passe. Formée à la photographie, pressée de vivre ses envies de tridimensionnalité, Lisa Lurati appuie son art engagé sur des changements d’échelle. Comme ces chaises lilliputiennes réservées aux humains qui voudraient assister au grand spectacle de la nature, ce «Raving cosmo», titre l’exposition mixant l’idée de la fête et de l’outrance, comme son contenu.

«Elles de A à Z» au Locle

Louise Bourgeois, «The Maternal Man», 2008, teinture imprimée sur toile (26.6 x 20.3 cm). Christopher Burke © The Easton Foundation / 2021, ProLitteris, Zurich

L’histoire de l’art au féminin a aussi ses figures tutélaires dont l’Américaine Louise Bourgeois (1911-2010), connue pour ses «Maman» – immenses araignées – et ses corps maison, qui a défendu face caméra un point de vue bien arrêté: «Je suis une femme, je n’ai donc pas besoin d’être féministe.» Reste le symbole de son histoire d’artiste reconnue dans une deuxième vie après qu’elle a été épouse et mère: elle avait la septantaine! «Pour moi, il était important de réunir des artistes autour de Louise Bourgeois mais aussi et surtout autour d’une partie moins connue de son travail: l’œuvre papier dans laquelle, détaille Nathalie Herschdorfer, directrice du Musée des beaux-arts du Locle, elle nous parle clairement de la condition de la femme.» La 10e édition de la Triennale de l’art imprimé contemporain se focalise sur les artistes femmes «non pour les enfermer dans une catégorie réductrice mais pour mettre en perspective les thèmes dont elles s’emparent.»

Un cri de fierté chez Vitra

Barbara Kruger, «Untitled (Kiss)», Stool 60, Vitra Design Museum, photo: Andreas Sütterlin.

«Here we are! Women in design 1900-today», les femmes designer s’annoncent créatrices, entrepreneuses et essentielles dans le développement du design moderne. Et c’est le Musée Vitra qui le dit! Érigé de l’autre côté de la frontière bâloise, il les éclaire dans une exposition rajoutant des pages à l’histoire d’une discipline qui s’en était un peu tenue aux signatures masculines. Si, côté pionnières, Charlotte Perriand ou Eileen Gray ont déjà troué l’ombre patriarcale, on rencontre Galina Balachova, auteure d’aménagements pour l’industrie spatiale russe. Comme de nombreuses créatrices contemporaines (près de la moitié des étudiants dans les écoles de design sont des étudiantes) dont Julia Lohmann qui pratique un langage nourrit d’algues marines et d’un propos sur la durabilité. Des pièces qui ne se privent pas de refléter les discussions sur l’égalité et de porter un discours féministe.

D’autres rythmes urbains chez Speerstra

Mina Hamada colore les murs du monde entier lors de festivals d’art urbain dans le même temps qu’elle expose dans les galeries comme à Bursins. Clara Antón/Speerstra Gallery

«Où sont les femmes?» titrait le magazine Urbanarts il y a une année, s’excusant presque d’une question «faussement provocante, voire un peu stupide». Sauf qu’elle met en évidence une sous-représentation, voire un déficit de légitimité, des femmes dans cet art du bitume alors qu’elles n’ont pas boudé le frisson de la rue et encore moins celui de la contre-culture. Certaines comme Lady Pink ou Miss Tic ont percé déjà dans les années 80-90, précédant la génération actuelle qui lutte pour que leur sexe ne soit plus un sujet, défendant un statut d’artiste avant tout comme Mina Hamada exposée en ce moment chez Speerstra à Bursins. Brassant ses racines espagnoles et japonaises, elle travaille sans croquis préalable, surlignant ses traits de ses ressentis. «J’ai fait évoluer mon art au fur et à mesure des œuvres réalisées sur les murs du monde entier lors de festivals et je suis très heureuse si mon travail d’artiste peut inspirer.»

Révolution de Palais à Berne

À l’initiative de la Schweizeriche Gesellschaft Bildender Künstlerinnen pour la commémoration des 50 ans du suffrage féminin, 67 silhouettes habillées par des artistes sont montées à Berne. sgbk-kunst im bundeshaus/Kessler

Dommage qu’une exposition ouvertement imaginée pour réduire un déséquilibre, en éclaire un autre, et au cœur même du Palais fédéral à Berne! Les 67 silhouettes en bois qui imposent une présence féminine dans les couloirs et les méandres du pouvoir suisse – souvenir du scrutin de 1971 accordant le droit de vote aux femmes – sont principalement signées par des artistes Alémaniques, quelques Tessinoises et… deux Romandes. Un déséquilibre des forces qui se retrouve au sein de la Schweizeriche Gesellschaft Bildender Künstlerinnen, l’organe faîtier qui propose cette exposition commémorative colorant la diversité mais qui peine à rencontrer de l’écho outre-Sarine. La Sédunoise Agnès Guhl en fait partie: «Je ne suis pas une féministe mais une femme responsable et je crois aujourd’hui en la sororité des femmes dans les institutions culturelles. C’est aussi à ces directrices, ces curatrices de faire émerger leurs pairs. Mais il est également capital, si on veut avancer, que les Romandes se mêlent aux Alémaniques.»

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

