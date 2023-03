Aux 6e Rencontres 7e art Lausanne – Huit films qui planent «Entre rêve et réalité» Le directeur du Centre d’études cinématographiques à l’Université de Lausanne donnera un cours magistral sur quelques toiles fantasmagoriques célèbres. Indices. Cécile Lecoultre

«L’année dernière à Marienbad» (1961), où quand Alain Resnais filmel’amnésie. Le film està voirmercredi 8 (18 h) à la Cinémathèque, dans le cadre du cycle «Entre rêve et réalité». @ Collection cinémathèque Suisse - Tous droits réservés

«Entre rêve et réalité», c’est le terrain de jeu des cinéastes depuis toujours… L’équipe de programmation des Rencontres et Alain Boillat, directeur du Centre d’études cinématographiques à l’Université de Lausanne, ont sans doute passé quelques nuits blanches avant de se résoudre à choisir les huit films patrimoniaux qui ancrent les 6e Rencontres 7e art Lausanne dans sa thématique, «Entre rêve et réalité». «Miracle à Milan», «L’année dernière à Marienbad», «Dreams», «Lost Highway»… quelques-uns des titres au programme. Vaste étude?

«En théorie, c’est sans doute très vague, sourit le chercheur. Mais beaucoup de titres n’étaient pas disponibles, obligeant à un tri. Au final, nous nous sommes efforcés de les choisir en accord avec le court métrage qui les précède, souvent signé de Georges Méliès.»

«Dans «L’année dernière à Marienbad» où toutes les frontières deviennent floues. «Ce n’était peut-être pas l’année dernière, peut-être pas à Marienbad», finit par dire un protagoniste…» Alain Boillat, professeur à l’université de Lausanne

Dans l’histoire du septième art, Méliès se pose en artisan du rêve, pionnier des effets spéciaux, et côtoie les frères Lumière dont le réalisme des prises de vue effraie les foules. Alain Boillat veut garder ce flou entre ces deux pôles. «Ainsi dans mon cours magistral, je vais notamment évoquer «Les belles de nuit», de René Clair (1952), un film représentatif des films escapistes de l’après-guerre, qui suggère le rêve sans pourtant en donner un découpage précis. Au contraire dans «Vertigo» (1958) d’Alfred Hitchcock, par exemple, avec ses décors signés Dalí, les rêves relèvent de moments ponctuels, il s’agit là d’aller et retour avec la réalité.»

Le programme complet Évènement! On vous dit tout sur les Rencontres du 7e art Lausanne

Le rêve enivre jusqu’à escamoter le réel. «Et Alain Resnais en donne une parfaite démonstration dans «L’année dernière à Marienbad» où toutes les frontières deviennent floues. «Ce n’était peut-être pas l’année dernière, peut-être pas à Marienbad», finit par dire un protagoniste…»Le jeu permanent de l’illusion tourne la tête des cinéastes depuis toujours. Alors que les progrès réalisés en matière d’effets spéciaux gonflent les superproductions à l’affiche, l’éternelle ingéniosité des auteurs demeure.

«Une lampe qui clignote chez David Lynch, va signaler la bascule de l’histoire. Il fait défiler l’image à l’envers, utilise le ralenti, la répétition. Tous ces procédés provoquent des effets d’étrangeté qui poussent le spectateur à rompre le lien familier entretenu avec le film.»

«Cette identité flottante mène aux mondes multiples perméables si prisés de nos jours par les cinéastes, les métaverses.» Alain Boillat, professeur à l’université de Lausanne

Chez le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, la coupure vient du folklore local, d’une croyance chimérique. Un Luis Buñuel se contentera de désynchroniser son et image, comme la voix de Catherine Deneuve dans «Belle de jour» qui, soudain, ne colle pas aux mouvements de ses lèvres. D’autres cinéastes, Federico Fellini en tête, créent une atmosphère indécise, constitutive d’un onirisme massif. «Voir «8 1/2», quand le film fantasmé devient la matière même du film.» Viennent encore ces personnages mutants, qui rentrent dans l’esprit d’autrui, s’approprient une pathologie. «Cette identité flottante mène aux mondes multiples perméables si prisés de nos jours par les cinéastes, les métaverses.»

Les films au programme Afficher plus Sa 4 mars: «La cité des femmes» (1980) Fellini rêve debout avec Marcello qui, somnolant, se réveille face à une femme. Di 5 mars: «Lost Highway» (1997) Lynch filme comme une impro jazzy entre cauchemar et réalité, son héros accumulant les identités. Ma 7 mars: «Nostalghia» (1983) Tarkovski insère des rêves en noir blanc d’un poète russe dans le pays toscan. Me 8 mars: «L’année dernière à Marienbad» (1961) Resnais filme une potentielle amnésie dans une ville thermale avec une… inoubliable Delphine Seyrig. Je 9 mars: «Dreams» (1990) Kurosawa déroule huit rêves personnels, notamment «Crows», où il foule les tableaux de Van Gogh. Ve 10 mars: «Miracle à Milan» (1951) De Sica imagine une fable poétique où Toto mène la danse des clodos à Milan. Sa 11 mars: «Nuits blanches» (1957) Visconti adapte Dostoievski à Cinecittà. Avec Maria Schell, Mastroianni, Jean Marais, le rêve devient réel. Di 12 mars: «Tropical Malady» (2004) Apichatpong Weerasethakul décrypte une croyance thaïe sur les génies de la forêt cachés dans les animaux.

«En fait, des trucages de Georges Méliès aux avatars de James Cameron, le support même emprunté par leur imaginaire en dit long, et de manière très concrète, sur l’étoffe même de leurs rêves.» À l’entendre zigzaguer entre ces géants, Alain Boillat semble sauter d’un continent à un autre. Un ruban magique lierait-il ces créateurs dans une temporalité qui nous échappe? «Sans aller jusqu’à les amalgamer dans une masse organique autonome, ces films n’obéissent pas au régime narratif commun. Leur logique procède souvent par association d’idées. Ainsi de l’écriture automatique à l’œuvre dans «Un chien andalou»: une image en génère une autre.»

Et comme ces cinéastes fonctionnent volontiers sur le recyclage de références, un réseau irrésistible se forme, glissant d’apparitions en citations. «J’aime ce concept, approuve Alain Boillat. Rabattre tous les possibles mis côte à côte, sans en privilégier un seul qui serait l’actuel.»

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.