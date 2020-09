France – Huit gardes à vue en cours après l’attaque au hachoir L’enquête se poursuivait dimanche dans le cadre de l’attaque survenue vendredi dans la capitale française.

Huit personnes en garde à vue et une éventuelle vidéo de revendication à l’étude : près de 48 heures après l’attaque de Paris, l’enquête antiterroriste se poursuivait dimanche autour du parcours du principal suspect qui a reconnu vouloir s’en prendre à l’hebdomadaire satirique «Charlie hebdo».

Les enquêteurs s’intéressent tout d’abord à l’identité de celui que le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, a qualifié dès vendredi d’«auteur principal» de l’attaque qui a fait deux blessés graves devant les anciens locaux de «Charlie Hebdo».

Cet homme se présente comme Hassan A., âgé de 18 ans, né à Mandi Bahauddin, au Pakistan. Inconnu des services spécialisés sous cette identité, il «parle un peu le français, mais bénéficie d’un traducteur en ourdou pour sa garde à vue», selon une source proche de l’enquête.

Il «assume son acte»

L’identité de Hassan A. correspond à celle d’un jeune homme entré en France encore mineur, il y a trois ans. Pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité en août dernier, il n’aurait présenté «aucun signe de radicalisation», selon les autorités. Il avait fait l’objet d’un rappel à la loi en juin pour le port d’une arme blanche, un tournevis ou une feuille de boucher.

De source proche de l’enquête, on indique qu’il envisageait de se lancer dans une formation aux métiers du bâtiment. Deux des domiciles présumés du principal suspect, présenté comme «itinérant» ont été perquisitionnés vendredi dans la banlieue de Paris. «C’est quelqu’un de très poli. Je le voyais souvent assis sur le palier avec son téléphone. Il m’aidait à porter mes courses», a raconté à l’AFP Josiane, une voisine.

Attaque en lien avec «Charlie Hebdo»

Autre question centrale pour les enquêteurs : le mobile de cette attaque. En plein procès de l’attentat meurtrier de janvier 2015 contre l’hebdomadaire satirique, l’homme «assume son acte» qui visait «Charlie Hebdo», expliquent des sources proches de l’enquête.

Le suspect pensait que l’hebdomadaire se trouvait toujours dans ses anciens locaux, selon l’une de ses sources, d’après laquelle cette attaque intervient «dans le contexte de la republication des caricatures (du prophète Mahomet, ndlr) qu’il n’a pas supportée».

Les enquêteurs s’intéressent à une vidéo en cours d’authentification, un élément révélé samedi par le magazine «Le Point». «On le voit en train de pleurer, de chanter, il assume son geste par anticipation en évoquant la republication des caricatures, c’est une sorte de manifeste, il annonce son passage à l’acte, mais ce n’est pas une allégeance à une organisation», selon la même source.

Vidéo sur les réseaux sociaux

Une vidéo de deux minutes circulait sur les réseaux sociaux, semblant correspondre. Dans celle-ci, un homme se présente comme «Zaheer Hassan Mehmood», et se déclare «ému» par «des caricatures du prophète Mohammed qui ont été faites». «Aujourd’hui, vendredi 25 septembre, je vais les condamner», ajoute-t-il. Comme toujours dans ce type d’enquête, les services antiterroristes vérifient enfin l’entourage du principal suspect.

Dimanche matin, huit gardes à vue étaient encore en cours : outre l’homme se présentant comme Hassan A., cinq anciens colocataires de son appartement de Pantin en banlieue parisienne, son petit frère et une connaissance. De source judiciaire, une garde à vue a été levée samedi en fin de journée, celle d’un colocataire de l’homme se présentant comme Hassan A.

Un «héros»

Dès vendredi soir, un homme initialement considéré comme suspect et placé en garde à vue, «Youssef», un Algérien de 33 ans, avait été relâché. L’homme, un «héros» selon son avocate, avait en réalité tenter d’arrêter l’attaquant au couteau, ce que l’enquête a corroboré. Il s’agit de comprendre «l’environnement» du suspect, selon la source proche du dossier, «car «tout laisse à penser qu’il a agi seul», a expliqué l’une des sources proches de l’enquête.

Dimanche, l’ex-secrétaire d’État à l’intérieur Laurent Nuñez devenu patron de la «task force» antiterroriste de l’Elysée, a estimé dans un entretien à l’AFP que «nous améliorons la détection» en la matière, mais «il faut resserrer encore les mailles du filet».

«En guerre»

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a pour sa part affirmé que la France était «en guerre contre le terrorisme islamique». Lors d’une visite de synagogue à Boulogne-Billancourt, près de Paris, pour la fête juive de Yom Kippour, il a rappelé que «32 attentats» avaient été déjoués depuis trois ans en France. «C’est à peu près un par mois», a-t-il insisté.

«Les juifs sont particulièrement la cible des attentats islamistes», a-t-il ajouté, parlant de «774 points» (écoles, synagogues) qui sont protégés», et plus de 7000 policiers et militaires mobilisés dimanche pour Yom Kippour.

