Crise migratoire – Huit migrants noyés en tentant de passer du Mexique aux États-Unis Les gardes frontières américains ont secours des dizaines de migrants qui tentaient de franchir la frontière avec le Mexique sur le Rio Grande. Au moins huit sont morts dans la tentative.

Un migrant traversant le Rio Grande au niveau d’Eagle Pass en juin 2022. AFP

Au moins huit migrants se sont noyés et des dizaines d’autres ont été secourus après avoir tenté de franchir le fleuve Rio Grande du Mexique vers les États-Unis, a-t-on indiqué vendredi de source officielle.

Les services de douanes et gardes-frontières (CPB) américains ont déclaré dans un communiqué transmis à l’AFP que les noyades s’étaient produites jeudi, lorsqu’un groupe de clandestins a tenté de traverser le Rio Grande près d’Eagle Pass, au Texas. Trente-sept personnes ont été secourues, mais durant la mission de sauvetage, huit migrants ont été retrouvés décédés, deux par des policiers mexicains et six par des agents américains, selon la même source. Au total, 92 migrants ont été arrêtés, 39 du côté mexicain du fleuve et 53 par des agents américains.

Aucune information n’a été fournie sur l’âge ou la nationalité des migrants. Un responsable du CBP a déclaré au Washington Post que la noyade massive semblait être la pire depuis des années le long du Rio Grande Eagle Pass se situe dans la région de Del Rio, où près de 50’000 migrants ont été arrêtés le mois dernier, selon les données du gouvernement.

Le chef des pompiers de la ville, Manuel Mello, a déclaré au New York Times que les migrants avaient été emportés par de forts courants à environ 1,6 km au sud du pont international qui relie Eagle Pass à Piedras Negras, au Mexique. Il a souligné que les noyades étaient devenues fréquentes dans la région, jusqu’à une par jour.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.