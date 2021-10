Sorties déguisées – Huit plans vaudois pour fêter Halloween avec les enfants Châteaux, musées, centre de loisirs, les propositions pleuvent dès ce mercredi et jusqu’au 31 octobre. Suivez le guide. Caroline Rieder

Dans de nombreuses animations prévues, les enfants sont invités à venir déguisés. CHANTAL DERVEY

Trembler au Château d’Aigle

Le château d’Aigle bruissera de fantômes ce samedi 30 octobre. Chantal Dervey

Lieux hantés par excellence, les châteaux campent le décor parfait pour avoir les chocottes. Le château d’Aigle se met au diapason avec une journée «Fais-mois peur», à expérimenter dès 6 ans. Au menu, divers ateliers pour créer une vampiro-souris, un fantôme flottant sur un bâtonnet, un sac à bonbons araignée ou une chauve-sauris dans sa grotte. Du côté des animations, la potion de la sorcière se mitonnera au sommet de la tour, tandis que du théâtre attend les plus de 8 ans.



Sa 30 octobre. Inscriptions obligatoire au 024 466 21 30 ou info@chateauaigle.ch

(10 fr. par enfant, 5 fr. par adulte)

Infos: chateauaigle.ch

Mener l’enquête à Grandson

Les 8- 12 ans croiseront-ils Mélisandre au Château de Grandson? PHILIPPE MAEDER

Le château de Grandson invite les 8 à 12 ans à jouer les intrépides pour résoudre un ancien mystère qui règne dans la cité, au risque de croiser la maléfique Mélisandre… Une enquête à mener sans les parents! Les plus grands (dès 16 ans) ne seront pas en reste: ils pourront s’aventurer à la nuit tombée au coeur des vieilles pierres, là où souffle le chagrin des âmes maudites. Terreur en perspective.

Pour les 8-12 ans: me 27 et je 28 octobre (13h30, 15h, 16h30 , 15 fr.),

Pour les plus de 16 ans: ve 29 et sa 30 octobre (18h à minuit, dernier départ à 23h00, 20 fr).

Tickets: chateau-grandson.ch

Fouiller dans les mines à Bex

Ces jours-ci aux mines de sel Bex (ici un atelier de production de sel artisanal), il n’y a pas que le sel qui est à l’honneur. CHANTAL DERVEY

Dans le top des endroits inquiétants, les lieux souterrains montent sur le podium. Aussi, les mines de Sel de Bex proposent un parcours revisité pour la circonstance, à la lueur des contes locaux. Collation sucrée-salée à la fin du parcours, après avoir résolu les énigmes cachées dans le dédale des galeries. Déguisement bienvenu.



Jusqu’au sa 30 oct. Infos et billets: www.mines.ch

Faire son cinéma chez Chaplin

Il n’y a pas que les pierres médiévales ou les sous-sols qui soient propices à l’épouvante. Un grand parc à peupler de créatures effrayantes, et le tour est joué. Voià qui tombe bien, le musée Chaplin’s World, à Corsier-sur-Vevey, a peuplé son parc des plus célèbres monstres d’Hollywood: Dracula, la créature de Frankenstein, ou sorcières et autres figures inquiétantes. Les visiteurs sont invités à venir déguisés.

Jusqu’au 31 octobre, tarif dans le prix du billet d’entrée du musée. Horaires et infos: chaplinsworld.com

Frissonner à Urbakids

Le centre de loisirs Urbakids, à Orbe, s’associe à la fête avec une chasse aux fantômes, des ateliers de bonbons et un bal des petits monstres avec light show. Particularité: adaptées aux plus jeunes, les décorations et les animations ne font pas peur.

Samedi 30 et dimanche 31 octobre, 9h à 18h, www.urba-kids.ch

Chasser les esprits à Payerne

Les esprits seront de sortie à Payernland. Le centre de karting de la Broye, qui offre aussi un parcours d’accrobranches, invite petits et grands à venir, déguisés, chasser les fantômes cachés dans les arbres.

Sa 30 et di 31 oct. de 11h à 19. Sa 30 oct. dès 18h soûper disco. www.payerneland.ch

S’aventurer en forêt à Leysin

Quoi de mieux qu’un forêt à la nuit tombée pour ficher la trouille? L’expérience est à vivre en groupe à Leysin, qui propose, samedi de 20h à 22h, un «parcours de l’horreur» à travers la forêt du Suchet. Pour les plus jeunes, une chasse aux bonbons et un concours de déguisement est prévue (19h-20h).



Sa 30 oct. Infos: Office du tourisme de Leysin



Pister les sorcières à Prangins

Trembler, ça passe aussi par les histoires. Le château de Prangins invite les enfants à venir entendre dimanche «La sorcière aux yeux noirs» de Sylvie Nickbarte (6-12 ans), mais aussi des histoires de vraies sorcières et de fantômes, à découvrir lors d’une visite guidée dans le château (dès 6 ans).

Di 31 oct., 14h-17h, sans inscription. Infos: Château de Prangins

Caroline Rieder est journaliste à la rubrique culture-société depuis 2013. Elle s'occupe en particulier de la littérature romande, mais se penche aussi avec intérêt sur la littérature jeunesse, et divers sujets culturels et sociétaux. @caroline_rieder

