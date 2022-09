Colombie – Huit policiers tués dans une attaque à l’explosif L’explosion s’est produite vendredi dans la ville de San Luis dans le sud-ouest de la Colombie.

Le président colombien Gustavo Petro. AFP

Huit policiers ont été tués vendredi dans un «attentat à l’explosif» dans le sud-ouest de la Colombie, a annoncé le président du pays sud-américain, Gustavo Petro. «Je condamne fermement l’attentat à l’explosif qui a tué 8 policiers à San Luis, Huila. Solidarité avec leurs familles», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

L’attaque a eu lieu dans une zone rurale située à plus de deux heures de Neiva, la plus grande ville du département de Huila. Il s’agissait d’un «attentat contre une patrouille de police», a déclaré à l’AFP une porte-parole de la police, précisant que des explosifs avaient été utilisés et que les policiers avaient été tués par des «tirs d’armes à feu». Les autorités n’ont pour l’instant donné aucune information sur les auteurs de ces actes. Cette attaque est la plus grave commise à l’encontre de forces publiques en Colombie depuis l’arrivée à la présidence de Gustavo Petro début août.

Disant vouloir rompre avec l’ancienne doctrine de «l’ennemi intérieur», le premier président de gauche de l’histoire du pays a remplacé le 12 août tout le commandement militaire, police compris, soulignant que sa mission serait désormais «la réduction de la violence, de la criminalité, et une augmentation substantielle du respect des droits de l’homme et des libertés publiques». Dans cette optique, il veut mettre une politique de «paix totale», visant à trouver un compromis avec les narcotrafiquants qui sévissent dans le pays et mettre fin au conflit armé qui dure depuis près de 60 ans.

Il a notamment offert des «avantages juridiques» aux membres du Clan del Golfo, le plus puissant gang criminel du pays, en échange de leur reddition. Outre les négociations en cours avec les trafiquants de drogue, Gustavo Petro est en passe de reprendre les pourparlers de paix avec l’Armée de libération nationale (ELN, guévariste), dernière guérilla reconnue en Colombie, qui se finance elle aussi grâce au trafic de drogue. «Ces événements expriment un sabotage clair de la paix totale. J’ai demandé aux autorités de se déplacer sur le territoire pour reprendre l’enquête», a asséné le président sur Twitter.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.