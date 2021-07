À la découverte de la Suisse – Huit trajets en car postal époustouflants Les cars postaux sont indispensables pour voyager à travers la Suisse. Embarquement pour huit itinéraires hors du commun: autant d’occasions d’apprécier l’habileté des chauffeurs sur des routes souvent exigeantes. Artur K. Vogel et Isabelle Jaccaud (Travelcontent)

L a ligne du Stelvio , longue de 80 km, e s t s urnommée "la ligne de bus la plus spectaculaire du monde" DR

Le premier car postal a circulé dès 1906 depuis Berne. La ligne existe encore aujourd’hui et porte le numéro 100. En 1919, le premier voyage à travers les Alpes a eu lieu via le Simplon. Dès lors, les cars postaux séduisent autant les voyageurs réguliers que les touristes, avec actuellement plus de 800 lignes. Bon voyage au son du mythique klaxon à trois tons.

Pour ceux qui n’ont pas le vertige: Sion-Derborence (VS)

Le trajet depuis Sion jusqu’à Derborence dure une heure. Les dix dernières minutes sont un véritable enfer: la route est extrêmement étroite ; on a presque l’impression que le car postal plane au-dessus du gouffre, avec des parois verticales de plusieurs centaines de mètres. Sans parler des tunnels, juste assez larges pour que le car postal ne frotte pas les parois. Après les émotions fortes, on est récompensé à l’arrivée sur le plateau de Derborence, entouré de montagnes. Le paysage est d’une beauté brute. Le lac, entouré d’une forêt naturelle de pins, a été formé en 1749 par un énorme glissement de terrain.