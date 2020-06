LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Humains en chemin – Un parcours vers la Lumière D’Elodie Mazza

Ce livre est là pour démystifier la médiumnité, la rendre accessible et vous transmettre des pistes pour comprendre comment interagir avec votre nature spirituelle, avec votre Guide intérieur. Il est une invitation à la joie, à la liberté dans une authenticité et une simplicité les plus totales. Par cet ouvrage, je m’adresse à l’être humain que vous êtes, en quête de sens, tout comme moi. Ambulancière devenue médium-guérisseuse, je suis passée de la nuit au jour en suivant cette Lumière; cette dernière m’a sauvé la vie et depuis on ne se quitte plus. Nous sommes tous capables de percevoir ce monde invisible étant donné que nous sommes une âme dans un corps physique. J’aimerais partager ici avec vous mes expériences avec le monde spirituel, les observations et enseignements qui en découlent.

