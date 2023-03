CONCOURS | 6 x 4 places (Pack famille) à gagner – Humans 2.0 24 heures vous offre 6 x 4 places (Pack famille) pour Humans 2.0 le samedi 29 avril 2023 à 19h au Théâtre de Beausobre.

Humans 2.0 Justin Ma

Cirque contemporain tout public dès 7 ans

Que signifie «être humain»? Après Humans et son succès mondial, les virtuoses du cirque chorégraphié de la compagnie Circa reviennent pour un deuxième opus encore plus intense. Au plateau: dix humains, fascinants de beauté, de force et de précision. Les scènes se succèdent, les figures et les exploits s’enchaînent, repoussant chaque fois un peu plus les limites du cirque et du corps. Les acrobaties comme fil rouge, accompagnées par un trapèze, une corde ou des cannes donnent d’autant plus d’ampleur à la performance. À terre comme dans les airs, c’est poétique et à couper le souffle. Une subtile alliance de danse contemporaine et d’acrobaties qui saura vous redonner espoir en l’Homme.

Informations complémentaires: www.beausobre.ch

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 2 avril 2023 à 23h, en remplissant le formulaire: