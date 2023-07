Météo et agriculture – Humide puis trop sec, 2023 est le cauchemar des patates Les pommes de terre n’ont pas du tout apprécié l’arrivée de la sécheresse après un printemps humide. L’occasion de revenir sur une culture compliquée. Sylvain Muller

Raphaël Miazza déterrant un plant de pommes de terre pour vérifier leur taille. On voit le système racinaire faiblement développé qui empêche la plante de s’abreuver en période de sécheresse. FLORIAN CELLA

«Ah, ben vous avez mal choisi votre jour pour la photo, là mon champ est très beau. Mais revenez dimanche, quand il fera 30 degrés, il n’aura pas du tout la même allure. Les patates, c’est fragile!» Agriculteur à Goumoens-la-Ville, dans le Gros-de-Vaud, Raphaël Miazza est un des quelques spécialistes vaudois de la pomme de terre. Et en ce mercredi matin, alors qu’une fine pluie arrose ses champs, il s’amuse de voir débarquer un photographe et un journaliste pour évoquer la sécheresse et son impact sur sa culture de prédilection (voir encadré).